В интернете есть очень много противоречивой информации об обезьяньей оспе, поэтому мы решили разобраться в важнейших вопросах об этом заболевании.

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Что такое обезьяна оспа

Обезьяна оспа – это вирус. Он принадлежит к семейству оспы, включающему вирус натуральной оспы, вирусы верблюжьей оспы и вирусы коровьей оспы. Однако поскольку названия в науке не всегда имеют смысл, ветряная оспа не является вирусом оспы. В целом осп обезьян следует называть оспой грызунов, поскольку они являются наиболее распространенными носителями вируса.

Это не новый вирус, о нем известно с 1970 года. За последние 50 лет было несколько вспышек оспы обезьян. Большинство из них возникло в Западной Африке. Нынешняя вспышка распространилась почти в 100 странах мира и длится дольше, чем любая другая предыдущая. Пока мы не знаем, почему это так, но первые данные свидетельствуют о том, что вариант обезьяньей оспы, связанный с этой вспышкой, развился и распространяется от человека к человеку эффективнее, чем раньше.

Насколько опасна оспа обезьян и каковы ее симптомы

Есть много болезней, которые страшнее обезьяньей оспы. С точки зрения здравоохранения COVID-19 все еще гораздо большей проблемой, но это не означает, что мы можем игнорировать обезьянью оспу.

Оспа обезьян обычно проходит сама по себе примерно через 2 – 4 недели, в течение этого времени образуются болезненные волдыри по всему телу. Также могут возникнуть осложнения, требующие госпитализации, особенно у детей и людей с ослабленным иммунитетом. Во время предыдущих вспышек уровень смертности достигал 3-6%, но во время этой волны было зафиксировано несколько смертей во всем мире и уровень смертности ниже 1%.

После заражения симптомы обычно появляются в течение 5 – 13 дней, но могут возникать через три недели. Последние данные по текущей вспышке в США сообщают о трех наиболее распространенных первых симптомах, о которых люди сообщают: лихорадка (41% сообщили о лихорадке как первый симптом), сыпь (41%) и озноб (16%).

Независимо от начальных симптомов, пациенты сообщили о нескольких частых симптомах: сыпь (100% сообщили, что имеют сыпь в какой-то момент во время болезни), лихорадка (63%), озноб (59%), лимфаденопатия (увеличение лимфатических узлов, 59%) , недомогание (общий дискомфорт, 57%), миалгия (мышечные боли, 55%), головная боль (51%), ректальная боль (22%), гной или кровь в кале (21%), боль в животе (12 %), ректальное кровотечение (10%), рвота или тошнота (9%).

Насколько заразна обезьянья оспа

Она менее заразна, чем COVID-19 или грипп. В прошлом вспышки оспы обезьян угасали, прежде чем широко распространяться. Большинство экспертов считают, что чаще всего обезьянья оспа передается через интимный контакт.

Это может быть контакт кожа к коже, длительные поцелуи, совместное пользование полотенцами и т.д. Риск выше для людей, имеющих нескольких сексуальных партнеров, и он может быть выше, если у кого-то есть другие заболевания с высыпаниями или поражениями в области половых органов. Также более высокий риск имеют мужчины, занимающиеся сексом с мужчинами.

Как уменьшить риск заражения

Во-первых, если вы или кто-то из ваших знакомых имел контакт с больным обезьяньей оспой – сообщите об этом врачу. Если вы не знаете, контактировали с больным, но у вас возникли высыпания, особенно в области половых органов, пожалуйста, воздержитесь от половых отношений, пока вы не посетите врача и/или не пройдете тестирование. Людям, больным оспой обезьян, также следует стараться держаться подальше от домашних животных, чтобы не заразить их.

Кроме того, избегайте тесного физического контакта с кем-то, кто имеет осп обезьян или подобные поражения, и избегайте, насколько это возможно, прикосновений к предметам и материалам, которыми они пользуются. Часто мойте руки (с мылом и водой или спиртосодержащим дезинфицирующим средством).

Некоторые изменения сексуальной активности также могут снизить риск заражения. Поскольку оспа обезьян – это не только инфекция, передающаяся половым путем, презервативов может быть недостаточно. Но риск можно снизить путем уменьшения количества партнеров.

В Европе и США в ограниченном количестве доступна вакцинация против оспы обезьян, созданная на основе прививки против натуральной оспы. Она имеет высокие показатели эффективности, но пока неизвестно, будут ли ее поставлять в Украину.