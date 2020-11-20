Багато людей відчувають біль в спині, але гострий біль, який не дає рухатися, трапляється рідше. Він виникає раптово і зазвичай триває від кількох днів до кількох тижнів.

Коли скрутило спину, потрібно зрозуміти, наскільки біль сильний і які симптоми його супроводжують. Але найчастіше біль в спині не пов'язаний з чимось серйозним і проходить сама по собі, пише Medline plus.

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Як самому впоратися з болем в спині

В перші кілька днів знизити звичайну фізичну активність. Це допоможе полегшити симптоми, не виконувати дії, які пов'язані з підняттям вантажів або скручуванням спини, протягом 6 тижнів після виникнення болю. Застосовувати тепло або холод. У перші 48-72 години використовувати холодні компреси для зняття болю. Потім перемикнутися на теплі, щоб отримати полегшення і комфорт. Приймати безрецептурні знеболювальні – ібупрофен і напроксен. З приводу дозування препаратів можна проконсультуватися з неврологом. Якомога довше залишатися активним і намагатися продовжувати виконувати повсякденні справи. Це важливо, тому що тривалий спокій може погіршити біль. Через 2-3 тижні після розвитку больового синдрому приступити до легких вправ – це допоможе швидше видужати. Можна спробувати вправи на розтяжку і зміцнення м'язів, ходьбу, плавання, йогу і пілатес.

Що робити, щоб уникнути болю в спині

Для профілактики гострого болю в спині дорослим рекомендують підтримувати фізичну активність – достатньо 150 хвилин аеробного навантаження помірної інтенсивності в тиждень. Підійдуть ходьба, плавання, велосипед, вправи для спини, на розтяжку, пілатес і йога. За допомогою вправ можна поліпшити поставу, гнучкість і зміцнити спину.

Потрібно правильно підіймати вантажі – сідати навпочіпки поруч з предметом, тримати його ближче до тіла і використовувати ноги та стегна для підйому. Краще уникати рухів, які скручують або напружують спину.

Важливо правильно сидіти – краще вибирати стілець з хорошою опорою для попереку, підлокітниками та поворотною підставкою. Рекомендують міняти позу кожні пів години й робити перерви на прогулянки.