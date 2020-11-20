Многие люди испытывают боль в спине, но острая боль, которая не дает двигаться, случается реже. Она возникает внезапно и обычно длится от нескольких дней до нескольких недель.

Когда скрутило спину, нужно понять, насколько боль сильная и какие симптомы его сопровождают. Но чаще всего боль в спине не связана с чем-то серьезным и проходит сама по себе, пишет Medline plus.

Также по теме: Боль в спине: чего вы могли не знать

Как самому справиться с болью в спине

В первые несколько дней снизить обычную физическую активность. Это поможет облегчить симптомы, не выполнять действия, связанные с поднятием грузов или скручиванием спины в течение 6 недель после возникновения боли. Применять тепло или холод. В первые 48-72 часа использовать холодные компрессы для снятия боли. Затем переключиться на теплые, чтобы получить облегчение и комфорт. Принимать безрецептурные обезболивающие – ибупрофен и напроксен. По поводу дозировки препаратов можно проконсультироваться с неврологом. Как можно дольше оставаться активным и пытаться продолжать выполнять повседневные дела. Это важно, потому что длительное спокойствие может ухудшить боль. Через 2-3 недели после развития болевого синдрома приступить к легким упражнениям – это поможет быстрее выздороветь. Можно попробовать упражнения на растяжку и укрепление мышц, ходьбу, плавание, йогу и пилатес.

Что делать, чтобы избежать боли в спине

Для профилактики острой боли в спине взрослым рекомендуют поддерживать физическую активность – достаточно 150 минут аэробной нагрузки умеренной интенсивности в неделю. Подойдут ходьба, плавание, велосипед, упражнения для спины, на растяжку, пилатес и йога. С помощью упражнений можно улучшить осанку, гибкость и укрепить спину.

Нужно правильно поднимать грузы – садиться на корточки рядом с предметом, держать его ближе к телу и использовать ноги и бедра для подъема. Лучше избегать движений, которые скручивают или напрягают спину.

Важно правильно сидеть – лучше выбирать стул с хорошей опорой для поясницы, подлокотниками и поворотной подставкой. Рекомендуют менять позу каждые полчаса и делать перерывы на прогулки.