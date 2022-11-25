Чому діти матюкаються

Іноді матюк або будь-яка інша лайка дитина говорить випадково, намагаючись вимовити поки що не знайоме слово. Воно може здаватися дитині смішним: яка різниця, що означає слово, якщо його так весело вимовляти? Згадайте, як деякі малюки сміються від слів "попа" чи "кака".

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Також діти можуть наслідувати інших людей, наприклад дитина почула, як людина кричала і матюкалася, запам'ятала цей момент і вирішила його програти перед батьками. Залежно від реакції, поведінка може закріпитись або більше не повторюватися.

Зберігайте спокій

Буває складно зберегти спокій, коли дитина говорить матюки. Але надмірно емоційна реакція може мати неоднозначні наслідки: по-перше, дитина може просто злякатися і боятися сказати будь-яке нове слово в майбутньому, а по-друге, їй може сподобатися реакція батьків і захоче побачити її знову.

Поясніть, що означає це слово

Маленькі діти просто повторюють слова, які чують. Якщо ви помітили, що ваша дитина почала говорити з матом, варто пояснити їй, що є погані слова. Розкажіть, як словом можна образити чи поранити. Таким чином, дитина буде вчитися емпатії.

Буває, що дитина звикла виражати гнів чи невдоволення матюком. Експерти рекомендують проявити креатив і придумати заміну лайці. Наприклад, говорити: "Ось каштан!" або "Це повний мандарин!".

Правила для всіх

Якщо батьки самі матюкаються при дитині, але їй забороняють використовувати нецензурну лайку, вона може мати дисонанс: "Дорослим можна, а мені чому ні?". У сім'ї мають бути загальні правила, тоді дитині буде простіше їх дотримуватися. Поясніть, чому не можна говорити матюки. Наприклад, можна сказати так: "Погані слова ми не вимовляємо, тому що вони можуть образити інших".

Почніть із самоконтролю та використовуйте альтернативні слова. Якщо ви все ж таки сказали матюки, не заперечуйте цього. Поясніть, що не змогли стриматись, розкажіть, що ви відчували в цей момент. Перепросіть за порушення правил.