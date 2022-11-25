Почему дети матерятся

Иногда мат или любая другая брань ребенок говорит случайно, пытаясь произнести пока не знакомое слово. Оно может казаться ребенку смешным: какая разница, что значит слово, если так весело произносить? Вспомните, как некоторые малыши смеются от слов "попа" или "кака".

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Также дети могут подражать другим людям, например ребенок услышал, как человек кричал и матерился, запомнил этот момент и решил его проиграть перед родителями. В зависимости от реакции поведение может закрепиться или больше не повторяться.

Сохраняйте спокойствие

Бывает сложно сохранить спокойствие, когда ребенок говорит матерные слова. Но чрезмерно эмоциональная реакция может иметь неоднозначные последствия: во-первых, ребенок может просто испугаться и бояться сказать любое новое слово в будущем, а во-вторых, ему может понравиться реакция родителей и захочет увидеть его снова.

Объясните, что означает это слово

Маленькие дети просто повторяют слышащие слова. Если вы заметили, что ваш ребенок начал говорить с матом, следует объяснить ему, что есть плохие слова. Расскажите, как слово можно оскорбить или ранить. Таким образом, ребенок будет учиться эмпатии.

Бывает, что ребенок привык выражать гнев или недовольство матом. Эксперты рекомендуют проявить креатив и придумать замену брани. Например, говорить: "Вот каштан!" или "Это полный мандарин!".

Правила для всех

Если родители сами матерятся при ребенке, но ему запрещают использовать нецензурную брань, она может иметь диссонанс: "Взрослым можно, а мне почему нет?". У семьи должны быть общие правила, тогда ребенку будет проще их соблюдать. Объясните, почему нельзя говорить матерные слова. Например, можно сказать так: "Плохие слова мы не произносим, потому что они могут оскорбить других".

Начните с самоконтроля и используйте альтернативные слова. Если вы все же сказали матерные слова, не отрицайте этого. Объясните, что не смогли удержаться, расскажите, что вы испытывали в этот момент. Извинитесь за нарушение правил.