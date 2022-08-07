Чому виникають мозолі

Твердий мозоль – невелика ділянка потовщеної мертвої шкіри з серцевиною в центрі. А м'які мозолі виглядають як невелика почервоніла ділянка шкіри. Іноді усередині них утворюється рідина. Такі мозолі нерідко з'являються між пальцями ніг.

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Головна причина утворення мозолів на ногах – це тиск, тертя та травматизація взуттям. В результаті відбувається гіперкератоз, тобто надмірне зроговіння шкіри.

Провокує утворення мозолів неправильно підібране взуття. Наприклад, воно може бути надто вузьким, на високих підборах, неправильного розміру – мале чи, навпаки, велике.

Також поява мозолів може бути пов'язана з особливостями ходи або деформацією стопи. Наприклад, при молоткоподібному пальці, коли він стає схожим на перевернуту літеру V. При цьому стані підвищується тиск на сухожилля та суглоби. Викривлення може статися на будь-якому пальці ноги, але найчастіше від другого до п'ятого. При молоткоподібному пальці потрібно звернутися до ортопеда.

Як уникнути мозолів

Зменшити ризик мозолів допоможе правильно підібране взуття. Вибрати зручне взуття можна так:

Спочатку потрібно виміряти довжину стопи. Встаньте босоніж на чистий аркуш паперу, обведіть краї, які випирають, – найдовший палець і п'яту. Потім виміряйте лінійкою відстань між цими точками.

При виборі взуття між пальцями та носком черевика потрібно залишити відстань приблизно 1 – 1,5 сантиметра. Якщо ваші пальці упираються в носову частину черевика, то таке взуття не можна купувати.

Іти в магазин за новою парою взуття краще ввечері після робочого дня. У цей час стопи найбільш набряклі. Так ви зможете бути впевнені, що наприкінці робочого дня черевики чи туфлі не стискатимуть ногу.

Якщо ви постійно використовуєте ортопедичні устілки, обов'язково візьміть їх з собою на примірку.

Взуття з вузькими носами на високих підборах краще не купувати для повсякденного носіння. Якщо цього вимагає дрес-код на роботі, беріть із собою змінне.

Також на місця, де найчастіше утворюються мозолі, можна накладати гелеві накладки. Вони допоможуть зменшити тертя та тиск на проблемну зону.