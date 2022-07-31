Усі рани проходять через три фази загоєння – запальний, проліферативний і дозрівання – цей процес є дуже складним і вимагає специфічних втручань на кожній фазі.

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Як діє пластир зі шкіри жаб

Під час запальної фази організм виробляє ферменти, які перешкоджають проникненню інфекції в кров. Однак ферменти також перешкоджають виштовхуванню небажаних речовин з організму, що ускладнює загоєння рани. Новий пластир взаємодіє з цими ферментами для очищення та дезінфекції рани та підготовки місця до наступного етапу.

На другому етапі колагеновий пластир має на меті забезпечити каркас для згортання білих кров’яних тілець і формування захисного шару для початку загоєння. Це також зберігатиме рану вологою, що корисно для регенерації.

На останньому етапі колагеновий пластир продовжить сприяти швидшому загоєнню, забезпечуючи рану колагеном, який діє, як каркас, навколо якого можуть збиратися клітини шкіри.

Інші переваги

Пластир сам руйнується з часом. Науковці також встановили, що колаген зі шкіри жаби більш біосумісний з людиною, ніж структурні білки інших тварин.