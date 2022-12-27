Як приготувати їжу та освітити оселю, коли все в квартирі залежить від електрики? Чи безпечно використовувати пальники на кухні? Як безпечно пересуватися вулицями в темну пору доби? Разом із Державною службою України з надзвичайних ситуацій та інформаційною кампанією "Безпека (Ци)Вільних" 24 канал підготував поради, які допоможуть українцям пережити зиму комфортніше та безпечніше.

Також на тему: Як розплатитись банківською карткою, коли немає світла

Як зігрітися

Щоб зігрітися при відключеннях опалення чи електрики та відчутному зниженні температури в оселі, найперше потрібно тепло вдягтися. Памʼятайте про правило трьох шарів одягу. Оберіть якісну термобілизну, яка відводитиме від тіла зайву вологу та зберігатиме його тепло. Зверху вдягніть теплий вовняний светр, флісову кофту або олімпійку. Якщо і цього недостатньо, вкривайтеся теплою пуховою ковдрою або спіть у туристичному спальнику.

Щоб зігріти ноги, вдягніть кілька звичайних або одні теплі шкарпетки. Втім, стежте, щоб нога почувалася вільно – перетискання стопи лише зашкодить циркуляції крові та, відповідно, зігріванню.



Як не змерзнути / Фото"Безпека (Ци)Вільних"

Можна придбати найпростішу гумову грілку, в яку треба наливати гарячу воду. Імпровізовану грілку можна зробити самостійно: потрібна звичайна пластмасова пляшка і гаряча вода. Тільки не прикладайте пляшку безпосередньо до тіла, щоб не обпектися!

Якщо відчуваєте, що починають мерзнути кінцівки, рухайтеся: зробіть зарядку чи пройдіться. Головне — не стійте і не сидіть на місці. Не вживайте алкоголь, адже він створює лише тимчасову ілюзію тепла, а насправді потім може стати ще холодніше. Натомість можна зігрітися гарячими напоями та їжею.

Памʼятайте: якщо видно, що людина переохолодилася – тремтить, має бліду чи посинілу шкіру, губи, біль у пальцях рук і ніг – викличте швидку.

Як приготувати їжу без електрики чи газу

Щоб ця ситуація не застала вас зненацька, підготуйте запас продуктів, які довго зберігаються і не потребують складного приготування: консерви, паштети, хлібці, солодощі, мед, каші та супи швидкого приготування тощо. Також зробіть запаси води.

Для приготування теплих страв можна придбати газовий пальник або туристичну плитку.

У цьому разі ДСНС радить памʼятати про таке:

прилади обовʼязково мають бути сертифікованими та придбаними в авторизованих магазинах;

потрібно неухильно слідувати інструкціям виробника, а також дотримуватися базових правил безпеки: забезпечити вентиляцію в приміщенні, не залишати без нагляду, тримати подалі від сонця та високих температур.

Газові балони можна використовувати лише у приватних будинках до двох поверхів. У багатоквартирних будинках газові балони заборонені!

Для мешканців приватних будинків із подвірʼям є ще один варіант — пічка, мангал або багаття. У цьому разі також необхідно стежити за вогнем, тримати вогнище подалі від легкозаймистих предметів та речовин, щільно зачиняти дверцята.



Безпечне поводження з балонами / Фото"Безпека (Ци)Вільних"

Що придбати для генерування тепла та світла

Для мешканців приватних будинків може стати в пригоді дизельний або бензиновий генератор, який забезпечить світло й тепло вдома. ДСНС наголошує, що головне в цьому разі – придбати сертифікований прилад, встановити його надворі та стежити, щоб він не перегрівався, робити перерви в роботі.

Зверніть увагу на потужність генератора та враховуйте її при вмиканні приладів у вашому домі: сумарна потужність увімкнених приладів не має перевищувати потужність генератора. Подібним чином можна використовувати й акумуляторну батарею як у приватних будинках, так і у квартирах.

Коли є світло, але у квартирі холодно, можна використовувати електричний обігрівач. Правила безпеки для обігрівача: не сушити на ньому одяг, тримати далеко від легкозаймистих речей та не залишати без нагляду.

Як поводитись з генераторами /Фото"Безпека (Ци)Вільних"

Щоб не сидіти у пітьмі, варто подбати й про альтернативні джерела світла: лампи на акумуляторах чи батарейках, ліхтарики, LED-стрічку, гірлянди на батарейках тощо. Також можна придбати лампу на сонячних батареях, яка заряджатиметься вдень на світлі та світитиме ввечері у пітьмі.

Такі прилади потрібно оберігати від потрапляння води, перевіряти справність батарейок та тримати подалі від високих температур. Після того як батарейки, акумулятори, павербанки чи інші прилади перестали працювати, не забудьте їх утилізувати.

У пригоді стануть і свічки. Але при цьому завжди залишайте недогарок 2 – 3 см і провітрюйте приміщення після того, як загасили свічку.



Як користуватися свічками / Фото"Безпека (Ци)Вільних"

Зігрітися та підзарядитися поза межами дому можна в пунктах незламності, розміщених по всій Україні. Перелік пунктів можна переглянути тут.

Як одягатися на вулицю, щоб не змерзнути й не впасти

Щоб комфортно почуватися на вулиці взимку, використовуйте ті самі поради, що й для дому, лише на вулиці ваш третій шар — це верхній одяг. Багато рухайтеся, пийте теплі напої, тепло вдягайтеся, регулярно заходьте у приміщення, щоб зігрітись. Обирайте взуття на стійкій та ребристій підошві – так вам буде зручніше ходити під час ожеледиці. Пересуваючись вулицями, тримайте дистанцію від стін будинків: на вас можуть падати бурульки.