Как приготовить еду и осветить дом, когда все в квартире зависит от электричества? Безопасно ли использовать горелки на кухне? Как безопасно передвигаться по улицам в темное время суток? Вместе с Государственной службой Украины по чрезвычайным ситуациям и информационной кампанией "Безопасность (Ци)Свободных" 24 канал подготовил советы, которые помогут украинцам пережить зиму комфортнее и безопаснее.
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Как согреться
Чтобы согреться при отключениях отопления или электричества и ощутимом понижении температуры в доме, в первую очередь нужно тепло одеться. Помните о правиле трех слоев одежды. Выберите качественное термобелье, которое будет отводить от тела лишнюю влагу и сохранять его тепло. Сверху наденьте теплый шерстяной свитер, флисовую кофту или олимпийку. Если и этого недостаточно, покрывайтесь теплым пуховым одеялом или спите в туристическом спальнике.
Чтобы согреть ноги, наденьте несколько обычных или одни тёплые носки. Впрочем, следите, чтобы нога чувствовала себя свободно – пережатие стопы лишь повредит циркуляцию крови и, соответственно, согревание.
Как не замерзнуть / Фото"Безопасность (Ци)Свободных"
Можно приобрести простейшую резиновую грелку, в которую нужно наливать горячую воду. Импровизированную грелку можно сделать самостоятельно: нужна обычная пластмассовая бутылка и горячая вода. Только не прикладывайте бутылку непосредственно к телу, чтобы не обжечься!
Если чувствуете, что начинают мерзнуть конечности, двигайтесь: сделайте зарядку или пройдитесь. Главное – не стойте и не сидите на месте. Не употребляйте алкоголь, ведь он создает лишь временную иллюзию тепла, а потом может стать еще холоднее. Вместо этого можно согреться горячими напитками и едой.
Помните: если видно, что человек переохладился – дрожит, имеет бледную или посиневшую кожу, губы, боль в пальцах рук и ног – вызовите скорую.
Как приготовить еду без электричества или газа
Чтобы эта ситуация не застала вас врасплох, подготовьте запас продуктов, которые долго хранятся и не требуют сложного приготовления: консервы, паштеты, хлебцы, сладости, мед, каши и супы быстрого приготовления. Также сделайте запасы воды.
Для приготовления теплых блюд можно приобрести газовую горелку или туристическую плитку.
В этом случае ГСЧС советует помнить о следующем:
- приборы обязательно должны быть сертифицированы и приобретены в авторизованных магазинах;
- нужно неукоснительно следовать инструкциям производителя, а также соблюдать базовые правила безопасности: обеспечить вентиляцию в помещении, не оставлять без присмотра, держать подальше от солнца и высоких температур.
Для жителей частных домов со двором есть еще один вариант – печка, мангал или костер. В этом случае также необходимо следить за огнем, держать костер подальше от легковоспламеняющихся предметов и веществ, плотно закрывать дверцу.
Безопасное обращение с баллонами / Фото"Безопасность (Ци)Свободных"
Что приобрести для генерирования тепла и света
Для жильцов частных домов может пригодиться дизельный или бензиновый генератор, который обеспечит свет и тепло дома. ГСЧС отмечает, что главное в этом случае – приобрести сертифицированный прибор, установить его на улице и следить, чтобы он не перегревался, делать перерывы в работе.
Обратите внимание на мощность генератора и учитывайте при включении приборов в вашем доме: суммарная мощность включенных приборов не должна превышать мощность генератора. Подобным образом можно использовать и аккумулятор как в частных домах, так и в квартирах.
Когда есть свет, но в квартире холодно, можно использовать электрический отопитель. Правила безопасности для обогревателя: не сушить на нем одежду, держать вдали от легковоспламеняющихся вещей и не оставлять без присмотра.
Как обращаться с генераторами /Фото"Безопасность (Ци)Свободных"
Чтобы не сидеть во тьме, стоит позаботиться и об альтернативных источниках света: лампах на аккумуляторах или батарейках, фонариках, LED-ленте, гирляндах на батарейках и т.д. Также можно приобрести лампу на солнечных батареях, которая будет заряжаться днем на свете и будет светить вечером во тьме.
Такие приборы следует оберегать от попадания воды, проверять исправность батареек и держать подальше от высоких температур. После того как батарейки, аккумуляторы, павербанки или другие приборы перестали работать, не забудьте их утилизировать.
Пригодятся и свечи. Но при этом всегда оставляйте окурок 2 – 3 см и проветривайте помещение после того, как потушили свечу.
Как пользоваться свечами / Фото"Безопасность (Ци)Свободных"
Согреться и подзарядиться вне дома можно в пунктах несокрушимости, размещенных по всей Украине. Список пунктов можно просмотреть здесь.
Как одеваться на улицу, чтобы не замерзнуть и не упасть
Чтобы комфортно чувствовать себя на улице зимой, используйте те же советы, что и для дома, только на улице ваш третий слой – это верхняя одежда. Много двигайтесь, пейте теплые напитки, одевайтесь, регулярно заходите в помещение, чтобы согреться. Выбирайте обувь на стойкой и ребристой подошве – так вам будет удобнее ходить во время гололеда. Передвигаясь по улицам, держите дистанцию от стен домов: на вас могут падать сосульки.
Как передвигаться по неосвещенным улицам в темное время суток
Всегда берите с собой фонарик – даже если планируете вернуться домой к сумраку. Надевайте световозвращающие элементы (фликеры), чтобы водители замечали вас на пешеходных переходах. Это могут быть световозвращающие браслеты, наклейки, ленты, жилеты. Надевайте фликеры на одежду ваших детей и объясняйте им, почему носить фликеры важно. Если водители включат ближний свет фар, они увидят пешеходов с фликерами в 130 – 150 м. Лучше всего видны элементы желтого цвета размером более 15 см² – то есть больше смартфона.
Как безопасно передвигаться по городу / Фото"Безопасность (Ци)Свободных"
Соблюдайте правила дорожного движения: ходите только по тротуарам и пешеходным переходам. Всегда внимательно следите за автомобилями, когда переходите дорогу в месте, где не работает светофор. Старайтесь переходить дорогу вместе с другими людьми и помогайте тем, кто в этом нуждается: пожилым людям, детям, родителям с колясками и людям с инвалидностью. Следите и следите за другими!Эта публикация была создана в рамках кампании "Безопасность (Ци) Свободных". Кампания "Безопасность (Ци)Вильных" реализуется ОО "Интерньюз-Украина" и стала возможной благодаря Агентству США по международному развитию (USAID) и искренней поддержке американского народа через Проект USAID "ГОВЕРЛА". Содержание этой публикации не обязательно отражает мнения USAID и Правительства США.