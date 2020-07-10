Що найбільше впливає на ризик смерті від COVID-19: велике дослідження
Робота науковців підтвердила, що інфекція особливо небезпечна для літніх, чоловіків, людей з хронічними захворюваннями й представників негроїдної раси.
Дослідження, яке опублікували в авторитетному журналі Nature, провели вчені Оксфордського Університету (University of Oxford) і Лондонської школи гігієни і тропічної медицини (London School of Hygiene & Tropical Medicine).
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Науковці проаналізували дані з медичних карт за останні три місяці приблизно 40% населення Англії – це 17 278 392 особи. З них 10 926 померли від ускладнень, викликаних COVID-19.
Що впливає на ризик смерті від коронавірусу
- Вік. Вчені з'ясували, що пацієнти старше 80 років помирають від коронавірусу у 20 разів частіше, ніж люди за 50, і в сотні разів частіше пацієнтів молодше 40 років.
- Стать. Дослідження підтвердило в черговий раз, що чоловіки більше схильні до важкого перебігу і смертності від COVID-19, ніж жінки.
- Хронічні захворювання, такі як ожиріння, діабет, тяжкі форми астми й порушення імунітету також підвищують ризик важкого перебігу і смертності.
- Бідність. Очевидно і вплив соціально-економічних чинників – люди з низьким рівнем доходів і незадовільними умовами життя схильні до підвищеного ризику зараження.
- Раса. В цілому, ці висновки відбивають загальносвітову картину пандемії, однак в рамках цього дослідження вченим вдалося підтвердити гіпотезу про те, що темношкірі та азійці схильні до більшого ризику смертності від COVID-19, ніж білі пацієнти. Ця тенденція збереглася і після того, як вчені внесли в аналіз статистичні корективи для обліку таких чинників, як вік, стать і стан здоров'я.