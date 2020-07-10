Робота науковців підтвердила, що інфекція особливо небезпечна для літніх, чоловіків, людей з хронічними захворюваннями й представників негроїдної раси.

Дослідження, яке опублікували в авторитетному журналі Nature, провели вчені Оксфордського Університету (University of Oxford) і Лондонської школи гігієни і тропічної медицини (London School of Hygiene & Tropical Medicine).

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Науковці проаналізували дані з медичних карт за останні три місяці приблизно 40% населення Англії – це 17 278 392 особи. З них 10 926 померли від ускладнень, викликаних COVID-19.

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