Работа ученых подтвердила, что инфекция особенно опасна для пожилых людей, людей с хроническими заболеваниями и представителей негроидной расы.

Исследование, которое опубликовали в авторитетном журналі Nature, провели ученые Оксфордского Университета (University of Oxford) и Лондонской школы гигиены и тропической медицины (London School of Hygiene & Tropical Medicine). Также на тему: Почти 80% больных COVID-19 не имеют симптомов Ученые проанализировали данные из медицинских карт за последние три месяца примерно 40% населения Англии – это 17 278 392 лица. Из них 10 926 умерли от осложнений, вызванных COVID-19. Что влияет на риск смерти от коронавируса Возраст. Ученые выяснили, что пациенты старше 80 лет умирают от коронавируса в 20 раз чаще, чем люди за 50, и в сотни раз чаще пациентов моложе 40 лет.

Ученые выяснили, что пациенты старше 80 лет умирают от коронавируса в 20 раз чаще, чем люди за 50, и в сотни раз чаще пациентов моложе 40 лет. Пол. Исследование подтвердило в очередной раз, что мужчины более склонны к тяжелому течению и смертности от COVID-19, чем женщины.

Исследование подтвердило в очередной раз, что мужчины более склонны к тяжелому течению и смертности от COVID-19, чем женщины. Хронические заболевания, такие как ожирение, диабет, тяжелые формы астмы и нарушения иммунитета также повышают риск тяжелого течения и смертности.

такие как ожирение, диабет, тяжелые формы астмы и нарушения иммунитета также повышают риск тяжелого течения и смертности. Бедность. Очевидно и влияние социально-экономических факторов – люди с низким уровнем доходов и неудовлетворительными условиями жизни подвержены повышенному риску заражения.

Очевидно и влияние социально-экономических факторов – люди с низким уровнем доходов и неудовлетворительными условиями жизни подвержены повышенному риску заражения. Раса. В целом, эти выводы отражают общемировую картину пандемии, однако в рамках этого исследования ученым удалось подтвердить гипотезу о том, что темнокожие и азиаты подвержены большему риску смертности от COVID-19, чем белые пациенты. Эта тенденция сохранилась и после того, как ученые внесли в анализ статистические коррективы для учета таких факторов, как возраст, пол и состояние здоровья.