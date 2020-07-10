Что больше всего влияет на риск смерти от COVID-19: крупное исследование
Работа ученых подтвердила, что инфекция особенно опасна для пожилых людей, людей с хроническими заболеваниями и представителей негроидной расы.
Исследование, которое опубликовали в авторитетном журналі Nature, провели ученые Оксфордского Университета (University of Oxford) и Лондонской школы гигиены и тропической медицины (London School of Hygiene & Tropical Medicine).
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Ученые проанализировали данные из медицинских карт за последние три месяца примерно 40% населения Англии – это 17 278 392 лица. Из них 10 926 умерли от осложнений, вызванных COVID-19.
Что влияет на риск смерти от коронавируса
- Возраст. Ученые выяснили, что пациенты старше 80 лет умирают от коронавируса в 20 раз чаще, чем люди за 50, и в сотни раз чаще пациентов моложе 40 лет.
- Пол. Исследование подтвердило в очередной раз, что мужчины более склонны к тяжелому течению и смертности от COVID-19, чем женщины.
- Хронические заболевания, такие как ожирение, диабет, тяжелые формы астмы и нарушения иммунитета также повышают риск тяжелого течения и смертности.
- Бедность. Очевидно и влияние социально-экономических факторов – люди с низким уровнем доходов и неудовлетворительными условиями жизни подвержены повышенному риску заражения.
- Раса. В целом, эти выводы отражают общемировую картину пандемии, однако в рамках этого исследования ученым удалось подтвердить гипотезу о том, что темнокожие и азиаты подвержены большему риску смертности от COVID-19, чем белые пациенты. Эта тенденция сохранилась и после того, как ученые внесли в анализ статистические коррективы для учета таких факторов, как возраст, пол и состояние здоровья.