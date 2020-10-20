Ще у квітні Верховна Рада прийняла зміни до закону про держбюджет на 2020 рік, згідно з якими був створений спецфонд з боротьби проти COVID-19 обсягом 64,7 мільярда гривень. Реальна ситуація у лікарнях дещо суперечить ідеальній картині, де всі пацієнти отримують вчасну допомогу та ліки.

Чи знаєте ви, що відмова в наданні медичної допомоги з боку медичного закладу або бригади швидкої вважається кримінальним злочином? Яким чином вимагати на безкоштовний текст на COVID-19? Який алгоритм надання допомоги? Про це та інше Здоров'ю 24 розповів Олександр Гришаков медичний юрист та адвокат, засновник юридичної компанії "Grishakov Law Company".

Також на тему: Скільки коштує лікування коронавірусу: відверті історії українців про боротьбу з COVID-19

Чи ефективно працює створений фонд по боротьбі з пандемією

На разі фонд по боротьбі з COVID-19 сформований та продовжує формуватися з податків населення та відповідних відрахувань, однак ні для кого не секрет, що кошти витрачаються не на закупівлю апаратів ШВЛ та ПЛР-тестів або ж засобів захисту, а на ремонти доріг та ніші потреби.

Олександр Гришаков “Чому так? Це питання до влади, адже кожного дня кількість заражених громадян зростає і ми все більше чуємо про дефіцит ліжок у лікарнях та ПЛР-тестів на визначення вірусу COVID-19”.

Чи можна зробити ПЛР-тест безкоштовно

Відповідно до програми медичних гарантій передбачено, що тест можна пройти за державний кошт, тобто для громадян – безкоштовно.

Але, щоб його провели, необхідно спочатку звернутися до сімейного лікаря, а він вже своєю чергою направляє до відповідної лабораторії, яка може це зробити. Однак, на практиці чергу в лабораторію можна чекати тиждень, а потім ще й очікування результату займає стільки ж часу.

Тому, можна зробити висновки, що безкоштовне тестування втрачає свою ефективність, адже за цей період очікування можна декілька раз захворіти або ж стати здоровим.

Пришвидшити цей процес допоможе проактивна позиція, яка направлена на захист особистих прав кожного громадянина. Можна телефонувати на гарячі лінії МОЗ та Департаменту охорони здоров’я для скарг. Але найкраще працюють масові звернення та колективні скарги за допомогою організацій, які стоять на захисті прав пацієнтів,

– сказав Олександр Гришаков.

Чи є якась реакція від установ на скарги населення

За статистикою реакція припадає на десятий раз, тобто необхідно декілька разів телефонувати, скаржитися і тільки тоді адміністрація МОЗ почне робити якісь дії. Тому, якщо ви прагнете щось змінити, то вам доведеться робити це активніше та наполегливіше.

Чи існує чіткий юридичний алгоритм дій, який стосується з COVID-19

На жаль, ні. Нормативний наказ МОЗ щодо боротьби з COVID-19 ще не затверджений в Міністерстві юстиції України, тому він не може бути юридично-зобов’язаним в Україні. Причиною є незлагоджена робота одного міністерства з іншим.

Як діяти, якщо у вас важка форма COVID-19, але вам відмовляють в госпіталізації

Якщо вам і справді конче необхідна госпіталізація, але на ваш виклик ніхто не реагує, то ви можете звернутися до поліції, оскільки це є фактично кримінальним злочином.

Олександр Гришаков “Запам’ятайте, що відмова в наданні медичної допомоги з боку бригади швидкої або закладу охорони здоров’я розцінюється як кримінальний злочин”.

Чи проводять в Україні безкоштовну комп’ютерну томографію

Відтепер пацієнти у яких є підозра на COVID–19 можуть зробити їх безкоштовно, але сімейний чи лікуючий лікар мають обов’язково дати направлення.

Коли за ці послуги вимагають гроші, ви можете зателефонувати у контакт-центр Нацслужби здоров’я України за номером 1677 або залишити скаргу написавши про цей випадок на сайті НСЗУ у розділі "Громадянам".