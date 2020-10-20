Еще в апреле Верховная Рада приняла изменения в закон о госбюджете на 2020 год, согласно которым был создан спецфонд по борьбе COVID-19 объемом 64,7 миллиарда гривен. Реальная ситуация в больницах несколько противоречит идеальной картине, где все пациенты получают своевременную помощь и лекарства.

Знаете ли вы, что отказ в оказании медицинской помощи со стороны медицинского учреждения или бригады скорой считается уголовным преступлением? Каким образом требовать бесплатный текст на COVID-19? Каков алгоритм оказания помощи? Об этом и другом Здоровью 24 рассказал Александр Гришаков –медицинский юрист и адвокат, основатель юридической компании "Grishakov Law Company".

Также по теме: Сколько стоит лечение коронавируса: откровенные истории украинцев о борьбе с COVID-19

Эффективно ли работает созданный фонд по борьбе с пандемией

На данный момент фонд по борьбе с COVID-19 сформирован и продолжает формироваться из налогов населения и соответствующих отчислений, однако ни для кого не секрет, что средства тратятся не на закупку аппаратов ИВЛ и ПЦР-тестов или средств защиты, а на ремонт дорог и другие потребности.

Александр Гришаков "Почему так? Это вопрос к власти, ведь каждый день количество зараженных граждан растет, и мы все больше слышим о дефиците коек в больницах и ПЦР-тестов на определение вируса COVID-19".

Можно ли сделать ПЦР-тест бесплатно

В соответствии с программой медицинских гарантий предусмотрено, что тест можно пройти за государственный счет, то есть для граждан – бесплатно.

Но, чтобы его провели, необходимо сначала обратиться к семейному врачу, а он уже в свою очередь направляет в соответствующую лабораторию, которая может это сделать. Однако, на практике очереди в лабораторию можно ждать неделю, а потом еще и ожидание результата занимает столько же времени.

Поэтому, можно сделать выводы, что бесплатное тестирование теряет свою эффективность, так как за этот период ожидания можно несколько раз заболеть или стать здоровым.

Ускорить этот процесс поможет проактивная позиция, направленная на защиту личных прав каждого гражданина. Можно звонить на горячие линии Минздрава и Департамента здравоохранения для жалоб. Но лучше всего работают массовые обращения и коллективные жалобы с помощью организаций, которые стоят на защите прав пациентов,

– сказал Александр Гришаков.

Есть ли какая-то реакция от учреждений на жалобы населения

По статистике реакция приходится на десятый раз, то есть необходимо несколько раз звонить, жаловаться и только тогда администрация Минздрава начнет предпринимать какие-то действия. Поэтому, если вы хотите что-то изменить, то вам придется делать это активнее и настойчивее.

Существует ли четкий юридический алгоритм действий, который касается COVID-19

Увы но нет. Нормативный приказ Минздрава по борьбе с COVID-19 еще не утвержден в Министерстве юстиции Украины, поэтому он не может быть юридически обязанным в Украине. Причиной является неслаженная работа одного министерства с другим.

Как действовать, если у вас тяжелая форма COVID-19, но вам отказывают в госпитализации

Если вам действительно крайне необходима госпитализация, но на ваш вызов никто не реагирует, то вы можете обратиться в полицию, поскольку это фактически уголовное преступление.

Александр Гришаков "Запомните, что отказ в оказании медицинской помощи со стороны бригады скорой или учреждения здравоохранения расценивается как уголовное преступление".

Проводят ли в Украине бесплатную компьютерную томографию

Теперь пациенты у которых есть подозрение на COVID-19, могут сделать ее бесплатно, но семейный или лечащий врач должны обязательно дать направление.

Когда за эти услуги требуют деньги, вы можете позвонить в контакт-центр Нацслужбы здоровья Украины по номеру 1677 или оставить жалобу, написав об этом случае на сайте НСЗУ в разделе "Гражданам".