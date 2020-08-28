На щастя, все більше людей турбується про свій раціон, бо зрозуміли, що це шлях до здоров'я. Відтак популярними стали різноманітні суперфуди, які містять масу корисних речовин. Та чи можуть вони замінити класичну їжу?

Відповідь – ні, а все тому, що раціон людини повинен бути багатий на клітковину, пише Anywell.

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Клітковина – ключ до здоров'я кишківника

Для здоров'я кишкового мікробіома особливо важлива різноманітність клітковини, адже вона буває двох видів.

Нерозчинна клітковина потрапляє у кишківник, перетравлюється і виходить разом із продуктами розпаду. А ось розчинна клітковина працює інакше: корисні бактерії харчуються нею і виробляють коротколанцюгові жирні кислоти, необхідні організму для повноцінної роботи.

Щоб усе відбувалося так, потрібно не просто їсти клітковину — потрібно споживати її різні види.

Крім того, бактерії, з яких складається кишковий мікробіом, досить вибагливі. Певні види їдять клітковину з певних продуктів: так-так, броколі потішить не всіх.

Тому паста з томатним соусом плюс овочевий салат із капусти, огірків, перцю з кропом і петрушкою (тобто цілих сім джерел клітковини) — це краще, ніж один суперфуд.

То може виключити з раціону суперфуди?

Ні, це не означає, що вам треба виключити суперфуди з меню! Просто додайте кіноа у салат, і воно зробить його поживнішим!