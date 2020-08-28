К счастью, все больше людей беспокоится о своем рационе, потому что поняли, что это путь к здоровью. Поэтому популярными стали различные суперфуды, которые содержат массу полезных веществ. Но могут ли они заменить классическую еду?

Ответ – нет, а все потому, что рацион человека должен быть богат клетчаткой, пишет Anywell.

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Клетчатка – ключ к здоровью кишечника

Для здоровья кишечного микробиома особенно важно разнообразие клетчатки, потому что она бывает двух видов.

Нерастворимая клетчатка попадает в кишечник, переваривается и выходит вместе с продуктами распада. А вот растворимая клетчатка работает иначе: полезные бактерии питаются ею и вырабатывают короткоцепочечные жирные кислоты, необходимые организму для полноценной работы.

Чтобы все происходило так, нужно не просто есть клетчатку – нужно потреблять ее разные виды.

Кроме того, бактерии, из которых состоит кишечный микробиом, достаточно привередливы. Определенные виды едят клетчатку из определенных продуктов: да-да, брокколи порадует не всех.

Поэтому паста с томатным соусом плюс овощной салат из капусты, огурцов, перца с укропом и петрушкой (то есть целых семь источников клетчатки) — это лучше, чем один суперфуд.

Так может исключить из рациона суперфуды?

Нет, это не значит, что вам нужно исключить суперфуды из меню! Просто добавьте киноа в салат, и оно сделает его более питательным!