Ожиріння та м'язи

Чим більше в організмі людини жиру, тим вищий ризик розвитку серцево-судинних хвороб. Вчені вважають, що жир шкідливо впливає на серце опосередковано: через збільшення артеріального тиску і порушення обміну речовин. Однак досягти масового і стабільного зниження ваги у людей нині не вдається. Тому дослідники шукають інші цілі, на які можна впливати, щоб покращити обмін речовин.

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М'язова тканина – одна з таких можливих мішеней. Вона бере активну участь в обміні речовин, її активність сприяє зниженню рівня запалення і рівня глюкози в крові. Вчені припускають, що ризик хвороб серця знижується зі збільшенням м'язової маси.

У новому дослідженні вчені з Брістольського університету перевірили, що краще ефект на фактори ризику серцево-судинних хвороб – низька кількість жиру в організмі або збільшення м'язової маси.

Нове дослідження ожиріння

Дослідники розглянули дані понад 3200 молодих людей, які народилися з 1990-х років. Учасникам чотири рази (у 10, 13, 18 та 25 років) проводили оцінку кількості жиру в організмі та оцінювали масу тіла без жиру (вона переважно відображає стан м'язів). У віці 25 років у них взяли кров для визначення 200 біомаркерів стану обміну речовин (глюкози, холестерину, показників запалення та багатьох інших). Тестування м'язової сили рук під час спостереження проводили двічі.

Схуднення корисне для серця

Дослідження очікувано показало, що набір жирової маси був пов'язаний із погіршенням показників обміну речовин, пов'язаних зі здоров'ям серця. Ця шкода набагато перевищувала потенційну корисну дію збільшення м'язів.

Позбутися зайвого жиру складно, але саме це може дати найбільшу користь. Водночас ми підкреслюємо користь фізичних вправ – у них багато інших корисних ефектів,

– сказав Джошуа Белл, провідний автор дослідження.

Вчені виявили, що найбільша користь набору м'язової маси відзначалася в підлітковому віці. Вони вважають, що це найкращий час, щоб подбати про м'язи. Дослідження також показало, що м'язова сила пов'язана з поліпшеннями біомаркерів здоров'я серця, ніж м'язова маса. Вчені пишуть, що часте використання м'язів є важливим фактором користі.