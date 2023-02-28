Зазвичай підсолоджувачі позиціонуються як "повністю натуральні та безпечні". Проте було проведено небагато досліджень їхнього впливу на людське здоров'я у довгостроковій перспективі.

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Еритритол підвищує ризик серцево-судинних захворювань

Один із підсолоджувачів – еритритол, який спочатку виділили з водоростей. Він майже не засвоюється в нашому організмі, тому його використовують для виготовлення кондитерських виробів, які не викликають карієс та безпечні для діабетиків. Насправді еритритол виявився не таким безпечним.

Виявилося, що люди які протягом трьох років здавали кров для оцінки ризику серцево-судинних захворювань, серцеві напади та інсульти найчастіше фіксували у тих, хто регулярно вживав у їжу підсолоджувачі, найпоширенішим з яких був саме еритритол.

Зв'язок між присутністю еритритолу у зразках крові та ризиком серцево-судинних захворювань простежувався як серед американських (2149 осіб), так і серед європейських пацієнтів (833 особи) різних етнічних та соціальних груп. Додаткове дослідження показало, що додавання еритритолу до людської крові або введення їх у кров тварин призводить до утворення згустків, які потенційно можуть закупорювати судини.

Потім автори роботи провели експеримент за участю восьми здорових добровольців, яким запропонували випити 30 грамів підсолодженого ериритолом напою (при денній нормі його вживання близько 60 – 70 грамів). У результаті протягом двох – трьох днів у людей спостерігався підвищений рівень еритритолу в крові, що збільшило ризик утворення тромбів.

Потрібно продовжити дослідження підсолоджувачів

Як результат, постійне споживання еритритолу може бути шкідливим для серцево-судинної системи. Проте автори підкреслюють, що збирали результати на людях, які вже перебувають у зоні ризику серцево-судинних захворювань через безліч причин. Для уточнення впливу еритритолу на людський організм будуть потрібні додаткові дослідження із залученням великої вибірки здорових пацієнтів, за якими вестимуться багаторічні спостереження.