Обычно подсластители позиционируются как "полностью натуральные и безопасные". Однако было проведено немного исследований их влияния на здоровье человека в долгосрочной перспективе.

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Эритритол повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний

Один из подсластителей – эритритол, который сначала выделили из водорослей. Он почти не усваивается в нашем организме, поэтому используется для изготовления кондитерских изделий, которые не вызывают кариес и безопасны для диабетиков. На самом деле эритритол оказался не столь безопасным.

Оказалось, что люди, которые в течение трех лет сдавали кровь для оценки риска сердечно-сосудистых заболеваний, сердечные приступы и инсульты чаще всего фиксировали у тех, кто регулярно употреблял в пищу подсластители, наиболее распространенным из которых был именно эритритол.

Связь между присутствием эритритола в образцах крови и риском сердечно-сосудистых заболеваний наблюдалась как среди американских (2149 человек), так и среди европейских пациентов (833 человека) разных этнических и социальных групп. Дополнительное исследование показало, что добавление эритритола в человеческую кровь или введение их в кровь животных приводит к образованию сгустков, которые могут закупоривать сосуды.

Затем авторы работы провели эксперимент с участием восьми здоровых добровольцев, которым предложили выпить 30 грамм подслащенного эриритолом напитка (при дневной норме его употребления около 60 – 70 граммов). В результате в течение двух – трех дней у людей наблюдался повышенный уровень эритритола в крови, что увеличило риск тромбов.

Нужно продолжить исследование подсластителей

Как результат, постоянное потребление эритритола может быть вредным для сердечно-сосудистой системы. Однако авторы подчеркивают, что собирали результаты на людях, которые уже находятся в зоне риска сердечно-сосудистых заболеваний по множеству причин. Для уточнения влияния эритритола на человеческий организм потребуются дополнительные исследования с привлечением большой выборки здоровых пациентов, за которыми будут вестись многолетние наблюдения.