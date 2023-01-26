Використовуючи масштабні опитування населення, дослідники з університету Тафтса виявили, що певні групи крові пов’язані з більшим ризиком серцевих захворювань, інсульту та деяких видів раку.

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Групи крові людини

Є чотири основні групи крові : O (І) A (II), B (III), AB (IV). Наша група крові заснована на специфічних антигенах, які є молекулами, що стимулюють імунну відповідь, вони присутні на зовнішній стороні еритроцитів.

Групи крові є генетичними; вони походять від варіацій в одному гені в нашому організмі, відомому як ген ABO, і це те, що ми не можемо змінити. Але вивчення того, як вони впливають на різні ризики захворювань, може покращити наше розуміння того, як і чому у людей виникають різні проблеми зі здоров’ям.

Рак

Дослідження показують, що люди з другою групою крові (А) мають більший ризик розвитку деяких видів раку шлунка. В них також частіше зустрічаються бактеріальні інфекції, викликані Helicobacter pylori, які призводять до виразки шлунка, запалення, а іноді до раку. H. pylori також може бути пов’язаний з вищим ризиком раку підшлункової залози в групах крові A (II), B (III), AB (IV).

Ці три групи крові також можуть впливати на ризик інших видів онкології, зокрема раку легенів, молочної залози, колоректального раку та раку шийки матки Але дослідники досі не впевнені, як саме вони пов’язані.

Хвороба серця

За даними Американської кардіологічної асоціації, групи крові A (II), B (III), AB (IV) пов’язані з більшим ризиком серцевого нападу через ішемічну хворобу серця, ніж група крові О (І). Зокрема, люди з кров’ю AB мають найвищий ризик. Ці три групи крові також пов’язані з вищим рівнем порушень згортання крові, що, ймовірно, пов’язано.

Нещодавнє дослідження показало, що люди з групою крові A (II) дещо частіше страждають від інсульту у віці до 60 років, ніж люди з групою крові О (І). Необхідні додаткові дослідження, щоб визначити, що може спричинити цей зв’язок, але дослідники припускають, що це пов’язано з тим, як різні групи крові сприяють факторам згортання крові.

Малярія

У лабораторних експериментах комарі надають віддають перевагу людям з групою крові O. Але, на щастя, наявність першої групи крові допомагає захистити людей від найважчих наслідків малярії під час лікування.

COVID-19

У великому дослідженні європейських пацієнтів аналіз показав, що пацієнти з першою групою крові мали дещо нижчий ризик смерті від COVID-19.

Розуміння того, як різні групи крові можуть сприяти цим ризикам, може допомогти покращити діагностику та лікування захворювань на популяційному рівні. Але люди не мають раптово починати турбуватися про певні ризики, пов’язані з їхньою групою крові. Багато з цих відмінностей є незначними, і пацієнтам краще зосередитися на факторах ризику, які вони можуть контролювати.