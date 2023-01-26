Используя масштабные опросы населения, исследователи из Тафтсского университета обнаружили, что определенные группы крови связаны с большим риском сердечных заболеваний, инсульта и некоторых видов рака.

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Группы крови человека

Есть четыре основные группы крови: O(I)A(II), B(III), AB(IV). Наша группа крови основана на специфических антигенах, являющихся молекулами, стимулирующими иммунный ответ, они присутствуют на внешней стороне эритроцитов.

Группы крови генетические; они произошли от вариаций в одном гене в нашем организме, известном как ген ABO, и это то, что мы не можем изменить. Но изучение того, как они влияют на разные риски заболеваний, может улучшить наше понимание того, как и почему у людей возникают разные проблемы со здоровьем.

Рак

Исследования показывают, что люди со второй группой крови (А) имеют больший риск развития некоторых видов рака желудка. В них также чаще встречаются бактериальные инфекции, вызванные Helicobacter pylori, приводящие к язве желудка, воспалению, а иногда к раку. H. pylori также может быть связан с более высоким риском рака поджелудочной железы в группах крови A(II), B(III), AB(IV).

Эти три группы крови также могут влиять на риск других видов онкологии, в частности рака легких, молочной железы, колоректального рака и рака шейки матки. Но исследователи до сих пор не уверены, как именно они связаны.

Болезнь сердца

По данным Американской кардиологической ассоциации, группы крови A(II), B(III), AB(IV) связаны с большим риском сердечного приступа из-за ишемической болезни сердца, чем группа крови О(I). В частности, люди с кровью AB имеют самый высокий риск. Эти три группы крови также связаны с более высоким уровнем нарушений свертывания крови, что, вероятно, связано.

Недавнее исследование показало, что люди с группой крови A(II) несколько чаще страдают инсультом в возрасте до 60 лет, чем люди с группой крови О(I). Необходимы дополнительные исследования, чтобы определить, что может вызвать эту связь, но исследователи предполагают, что это связано с тем, как разные группы крови способствуют факторам свертывания крови.

Малярия

В лабораторных экспериментах комары предпочитают людей с группой крови O. Но, к счастью, наличие первой группы крови помогает защитить людей от тяжелых последствий малярии во время лечения.

COVID-19

В большом исследовании европейских пациентов анализ показал, что пациенты с первой группой крови имели несколько более низкий риск смерти от COVID-19.

Понимание того, как разные группы крови могут способствовать этим рискам, может помочь улучшить диагностику и лечение заболеваний на популяционном уровне. Но люди не должны внезапно начинать беспокоиться об определенных рисках, связанных с их группой крови. Многие из этих отличий незначительны, и пациентам лучше сосредоточиться на факторах риска, которые они могут контролировать.