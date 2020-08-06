Україна продовжує бити антирекорди по зараженню на коронавірус. 6 липня у лабораторіях виявили 1 318 позитивних діагнозів COVID-19, а також рекордну кількість смертей – 31. Чого очікувати восени та взимку – читайте далі.

Лікар-інфекціоніст Ігор Гайдук в ефірі 24 каналу заявив, що в Україні буде ще не одна хвиля спалаху коронавірусу, поки більшість людей цим не перехворіють.

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"Буде друга, третя і четверта хвиля коронавірусу… Приєднається ще грип та інші респіраторні інфекції. Восени буде "вінегрет". Якщо є можливість вакцинуватись від грипу – чудово, хоч з тим буде полегшення", – сказав він.

Ігор Гайдук, лікар-інфекціоніст “Осінь і зима будуть дуже важкими. Січень – лютий це оптимальний час для грипу, а до того часу, дай Боже, щоб значна частина перехворіла”

Окрім цього, інфекціоніст додав, що підтримує поділення України на різні зони. Адже в регіонах ситуація з коронавірусом різна, а тому закрити всіх українців на карантині буде не логічно.



Карантин в Україні продовжили: що передбачають 4 зони / Інфографіка МОЗ

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