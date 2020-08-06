Осінь і зима будуть дуже важкими, – інфекціоніст сказав, чого очікувати через COVID-19
Україна продовжує бити антирекорди по зараженню на коронавірус. 6 липня у лабораторіях виявили 1 318 позитивних діагнозів COVID-19, а також рекордну кількість смертей – 31. Чого очікувати восени та взимку – читайте далі.
Лікар-інфекціоніст Ігор Гайдук в ефірі 24 каналу заявив, що в Україні буде ще не одна хвиля спалаху коронавірусу, поки більшість людей цим не перехворіють.
До слова Боротьба з COVID-19: у МОЗ закликають вакцинуватися від грипу
"Буде друга, третя і четверта хвиля коронавірусу… Приєднається ще грип та інші респіраторні інфекції. Восени буде "вінегрет". Якщо є можливість вакцинуватись від грипу – чудово, хоч з тим буде полегшення", – сказав він.
Окрім цього, інфекціоніст додав, що підтримує поділення України на різні зони. Адже в регіонах ситуація з коронавірусом різна, а тому закрити всіх українців на карантині буде не логічно.
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Лікар-інфекціоніст про ситуацію з коронавірусом восени і взимку: дивіться відео