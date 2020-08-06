Осень и зима будут очень тяжелыми, – инфекционист сказал, чего ожидать через COVID-19
Украина продолжает бить антирекорды по заражению коронавирусом. 6 июля в лабораториях выявили 1318 положительных диагнозов COVID-19, а также рекордное количество смертей – 31. Чего ожидать осенью и зимой – читайте дальше.
Врач-инфекционист Игорь Гайдук в эфире 24 канала сказал, что в Украине будет еще не одна волна вспышки коронавируса, пока большинство людей этим не переболеет.
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"Будет вторая, третья и четвертая волна коронавируса ... Присоединится еще грипп и другие респираторные инфекции. Осенью будет "винегрет". Если есть возможность прививаться от гриппа – замечательно, хоть с тем будет облегчение", – сказал он.
Игорь Гайдук, врач-инфекционист
Кроме этого, инфекционист добавил, что поддерживает разделение Украины на различные зоны. Ведь в регионах ситуация с коронавирусом разная, а потому закрыть всех украинцев на карантине будет не логично.
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