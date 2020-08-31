Дослідники виявили SARS-CoV-2 у ванній кімнаті квартири, у якій ніхто не живе. Втім, квартирою нижче проживала сім'я з коронавірусом.

Квартира з ванною кімнатою, у якій виявили збудник коронавірусу, розміщена на поверх вище помешкання, в якому проживали хворі на COVID-19, повідомляє Bloomerg.

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Сліди SARS-CoV-2 помітили на раковині, крані та на душовій ручці.

Вчені захотіли провести додатковий симуляційний експеримент, аби встановити, чи може коронавірус поширюватись по трубах через крихітні аерозольні частинки, які викидаються в повітря від сили змиву води в туалеті.

Під час дослідження вірусні частинки виявили у ванних кімнатах квартир, розташованих на 10 і 12 поверсі будинку.

На кожному з цих поверхів було підтверджено два випадки зараження. Вчені непокояться, що інфекційні частинки вірусу потрапили в помешкання цих людей через каналізацію.

Чи можлива передача коронавірусу каналізаційними трубами в теорії

Раніше з'являлися повідомлення про те, що живий збудник коронавірусу виявляли у фекальних зразках пацієнтів.

Натомість згідно з дослідженням фізиків, під час змиву вода в унітазі утворює невеликі повітряні вихори. Внаслідок цих вихорів в повітря підіймаються багато крихітних крапель. Вони на стільки легкі, що залишаються на висоті близько 100 сантиметрів понад одну хвилину.

Деякі частинки змиваються в трубопровід або осідають усередині чаші, але приблизно 60% вірусів розносяться за межі унітазу. Після цього вони можуть осісти на найближчих поверхнях або ж проникнути в організм іншої людини.

Окрім того, є дослідження 2004 року, під час поширення SARS-CoV-1 у 2003 році в одному з житлових будинків Гонконгу несправні каналізаційні канали призвели до аерозолізації калу, який містив інфекційний збудник SARS-CoV-1. Внаслідок цього заразилися 329 мешканців будинку, 42 з яких померли.