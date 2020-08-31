Исследователи обнаружили SARS-CoV-2 в ванной комнате квартиры, в которой никто не живет. Впрочем, квартирой ниже проживала семья с коронавирусом.

Квартира с ванной комнатой, в которой обнаружили возбудитель коронавируса, размещенная на этаж выше квартиры, где проживали больные COVID-19, сообщает Bloomerg.

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Следы SARS-CoV-2 заметили на раковине, кране и на душевой ручке.

Ученые захотели провести дополнительный симуляционный эксперимент, чтобы установить, может ли коронавирус распространяться по трубам через крошечные аэрозольные частицы, которые выбрасываются в воздух от силы смыва воды в туалете.

Во время исследования вирусные частицы обнаружили в ванных комнатах квартир, расположенных на 10 и 12 этаже дома.

На каждом из этих этажей было подтверждено два случая заражения. Ученые опасаются, что инфекционные частицы вируса попали в жилище этих людей через канализацию.

Возможна ли передача коронавируса канализационными трубами в теории

Ранее появлялись сообщения о том, что живой возбудитель коронавируса обнаруживали в фекальных образцах пациентов.

Согласно исследованиям ученых, во время смыва вода в унитазе образует небольшие воздушные вихри. Вследствие этих вихрей в воздух поднимаются многие крошечные капли. Они настолько легкие, что остаются на высоте около 100 сантиметров более одной минуты.

Некоторые частицы смываются в трубопровод или оседают внутри чаши, но примерно 60% вирусов разносятся за пределы унитаза. После этого они могут осесть на ближайших поверхностях или же проникнуть в организм другого человека.

Кроме того, есть исследования 2004 года, во время распространения SARS-CoV-1 в 2003 году в одном из жилых домов Гонконга неисправные канализационные каналы привели к аэрозолизации кала, который содержал инфекционный возбудитель SARS-CoV-1. Вследствие этого заразились 329 жильцов дома, 42 из которых умерли.