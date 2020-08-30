Про випадок реінфікування коронавірусом повідомили науковці Еквадору. Раніше про це заявляли Сполучені штати, Китай та кілька європейських країн.

В Інституті мікробіології Університету Кіто (IMUSFQ), що в Еквадорі, повідомили про перший випадок повторного інфікування COVID-19 пацієнта, який вже хворів на коронавірус та одужав, повідомляє DW.

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У вказаного хворого виявили два різні штами коронавірусу. У травні хвороба пройшла у легкій формі. Однак вже у серпні симптоми були помірними. Водночас у липні результат тесту на COVID-19 був негативним.

Також еквадорські дослідники зазначили, що під час другого інфікування у пацієнта зафіксували підвищення рівня імуноглобуліну (IgG) у відповідь на вірус. Це свідчить про те, що у його організмі вже були антитіла.

У хворого на COVID-19 пацієнта в Еквадорі геноми вірусу були секвенсовані в травні і знову в серпні,

– кажуть науковці.

Нагадаємо, про випадки повторного зараження коронавірусом заявили США, Китай, Бельгія та Нідерланди.

Зверніть увагу! Станом на 30 серпня у світі підтвердили понад 25 мільйонів випадків COVID-19 . За час пандемії побороти недугу вдалося 17,5 мільйона хворим. На жаль, кількість жертв перетнула позначку у 847 тисяч.