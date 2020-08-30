О случае реинфицирования коронавирусом сообщили ученые Эквадора. Ранее об этом заявляли Соединенные Штаты, Китай и несколько европейских стран.

В Институте микробиологии Университета Кито (IMUSFQ), что в Эквадоре, сообщили о первом случае повторного инфицирования COVID-19 пациента, который уже болел коронавирусом и выздоровел, сообщает DW.

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У указанного больного обнаружили два разных штамма коронавируса. В мае болезнь прошла в легкой форме. Однако уже в августе симптомы были умеренными. В то же время в июле результат теста на COVID-19 был отрицательным.

Также эквадорские исследователи отметили, что во время второго инфицирования у пациента было отмечено повышение уровня иммуноглобулина (IgG) в ответ на вирус. Это свидетельствует о том, что в его организме уже были антитела.

У больного COVID-19 пациента в Эквадоре геномы вируса были секвенированы в мае и снова в августе,

– говорят ученые.

Напомним, о случаях повторного заражения коронавирусом заявили США, Китай, Бельгия и Нидерланды.

Обратите внимание! По состоянию на 30 августа в мире подтвердили более 25 миллионов случаев COVID-19. За время пандемии побороть недуг удалось 17,5 миллиона больных. К сожалению, число жертв пересекло отметку в 847 тысяч.