Еще одна страна подтвердила случай повторного заражения коронавирусом
О случае реинфицирования коронавирусом сообщили ученые Эквадора. Ранее об этом заявляли Соединенные Штаты, Китай и несколько европейских стран.
В Институте микробиологии Университета Кито (IMUSFQ), что в Эквадоре, сообщили о первом случае повторного инфицирования COVID-19 пациента, который уже болел коронавирусом и выздоровел, сообщает DW.
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У указанного больного обнаружили два разных штамма коронавируса. В мае болезнь прошла в легкой форме. Однако уже в августе симптомы были умеренными. В то же время в июле результат теста на COVID-19 был отрицательным.
Также эквадорские исследователи отметили, что во время второго инфицирования у пациента было отмечено повышение уровня иммуноглобулина (IgG) в ответ на вирус. Это свидетельствует о том, что в его организме уже были антитела.
У больного COVID-19 пациента в Эквадоре геномы вируса были секвенированы в мае и снова в августе,
– говорят ученые.
Напомним, о случаях повторного заражения коронавирусом заявили США, Китай, Бельгия и Нидерланды.