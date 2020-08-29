25-летний житель города Рино в штате Невада стал первым жителем США, у которого подтвердилось повторное заражение коронавирусной инфекцией.

Об этом сообщает издание NBC News со ссылкой на подготовленную учеными из Невады в препринте статью – исследование еще не было рецензировано.

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У человека, имя которого не раскрывается, 18 апреля впервые диагностировали коронавирус. До 27 апреля у мужчины исчезли симптомы. Тогда два тесты, проведенные 9 и 25 мая, дали отрицательный результат.

Однако 28 мая пациент снова заболел и у него развилась более тяжелая форма заболевания, вызванная COVID-19. В результах исследования говорится, что второе заражения отличается от первого.

По мнению авторов, повторное инфицирование коронавируса встречается редко. Добавим, что это четвертый подтвержденный случай повторного заражения в мире. Первый случай зарегистрировали ученые из Гонконга, еще два подтвердили в Нидерландах и Бельгии.