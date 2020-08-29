25-річний житель міста Ріно в штаті Невада став першим жителем США, у якого підтвердилося повторне зараження коронавірусною інфекцією.

Про це повідомляє видання NBC News з посиланням на підготовлену вченими з Невади в препринті статтю – дослідження ще не було рецензоване.

Читайте також Хто й чому "рухає" пандемію: до чого готуватися восени та у 2021 році

У людини, ім’я якої не розкривається, 18 квітня вперше діагностували коронавірус. До 27 квітня у жителя Невади зникли симптоми. Тоді два тести, проведені 9 і 25 травня, дали негативний результат.

Однак 28 травня пацієнт знову захворів і у нього розвинулася більш тяжка форма захворювання, викликана COVID-19. У результах дослідження йдеться, що друге зараження відрізняється від першого.

На думку авторів, повторне інфікування коронавірусом зустрічається рідко. Додамо, що це четвертий підтверджений випадок повторного зараження в світі. Перший випадок зареєстрували вчені з Гонконгу, ще два підтвердили в Нідерландах і Бельгії.