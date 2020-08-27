Особиста задоволеність життям менше впливає на тривалість життя, ніж щастя партнера. Відомо, що задоволеність життям пов'язана з поведінкою, яка може вплинути на здоров'я, дієту і фізичну активність, а якщо один партнер перебуває в депресії, то депресія загрожує і другому партнеру.

Результати нового дослідження, опублікованого в журналі Psychological Science.

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На думку вчених, отримані дані підкреслюють важливу роль соціального оточення для здоров'я. Науковці вивчили дані національного репрезентативного опитування 4400 американських пар у віці старше 50 років.

Щастя в сім'ї

Протягом наступних восьми років учасники та їхні дружини повідомляли про задоволеність власним життям і різних факторів, імовірно пов'язаних зі смертністю, включаючи підтримку з боку партнера і рівень фізичної активності. Вони також самостійно оцінювали своє здоров'я і надали інформацію про захворювання.

Протягом цих років близько 16% учасників померли. Вони зазвичай були старші, чоловіками, з нижчим рівнем освіти, менш багатими, менш фізично активними та мали найгірше здоров'я, ніж ті, хто був ще живий.

Померлі також частіше повідомляли про меншу задоволеність відносинами та меншою задоволеності життям. Про це ж повідомляли зазвичай і їхні партнери. Вони також з більшою ймовірністю вмирали протягом восьми років спостереження.

Висновки науковців

Отримані дані свідчать про те, що висока задоволеність життям у партнера на початку дослідження була пов'язана з низьким ризиком смертності учасників. Зокрема, ризик смерті учасників зі щасливим партнером збільшувався повільніше, ніж ризик смерті учасників з нещасним партнером. Зв'язок між задоволеністю життям партнера і ризиком смерті зберігається навіть після врахування основних соціально-демографічних даних.