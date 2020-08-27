Личная удовлетворенность жизнью меньше влияет на продолжительность жизни, чем счастье партнера. Известно, что удовлетворенность жизнью связана с поведением, которое может повлиять на здоровье, диету и физическую активность, а если один партнер находится в депрессии, то депрессия угрожает и второму партнеру.

Результаты нового исследования опубликованы в журнале Psychological Science.

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По мнению ученых, полученные данные подчеркивают важную роль социального окружения для здоровья. Ученые изучили данные национального репрезентативного опроса 4400 американских пар в возрасте старше 50 лет.

Счастье в семье

В течение следующих восьми лет участники и их жены сообщали об удовлетворенности собственной жизнью и разных факторов, предположительно связанных со смертностью, включая поддержку со стороны партнера и уровень физической активности. Они также самостоятельно оценивали свое здоровье и предоставили информацию о заболевании.

В течение этих лет около 16% участников умерли. Они обычно были старшими мужчинами с более низким уровнем образования, менее богатыми, менее физически активными и имели худшее здоровье, чем те, кто был еще жив.

Умершие также чаще сообщали о меньшей удовлетворенности отношениями и меньшей удовлетворенности жизнью. Об этом же сообщали обычно и их партнеры. Они также с большей вероятностью умирали в течение восьми лет наблюдения.

Выводы ученых

Полученные данные свидетельствуют о том, что высокая удовлетворенность жизнью у партнера в начале исследования была связана с низким риском смертности участников. В частности, риск смерти участников со счастливым партнером увеличивался медленнее, чем риск смерти участников с несчастным партнером. Связь между удовлетворенностью жизнью партнера и риском смерти сохраняется даже после учета социально-демографических данных.