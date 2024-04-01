Пропущені удари, додаткові удари або прискорене серцебиття зазвичай мають ту саму причину – порушення звичайного ритму серця передчасним скороченням.

Також на тему Виявилось, що популярні антибіотики можуть вилікувати хвороби серця

Чому серце пропускає удари

Якщо передчасне серцебиття виникає у передсердях – верхніх камерах, це називається передчасним скороченням передсердь (PACs). Якщо воно виникає у шлуночках – нижніх камерах, це називається передчасним скороченням шлуночків (PVCs). У більшості випадків ні те, ні інше не вважається небезпечним, хоча існують винятки.

Причина, через яку передчасні скорочення передсердь та шлуночків іноді можуть відчуватися як пропущені удари, полягає в тому, що серце отримує передчасний сигнал до збудження до того, як воно встигне наповнитися кров'ю.

Повне скорочення серця не викликає припливу крові до тіла. Відчувається пауза, і наступне серцебиття сильніше, ніж зазвичай. Якщо передчасні скорочення менш передчасні і серце встигло наповнитися кров'ю до отримання раннього сигналу скорочення, буде відчуватися додаткове биття, а не пропущений удар.

Що робити

Передчасні удари часто зустрічаються у здорових людей різного віку. Кофеїн, алкоголь, стрес і перевтома можуть викликати більш часте виникнення передчасних скорочень. Якщо симптоми, викликані передчасними ударами, турбують, їх можна усунути за допомогою ліків або хірургічних маніпуляцій (катетерної абляції).