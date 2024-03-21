Серцева недостатність – стан, який обумовлений декомпенсованим порушенням роботи міокарда. Цей синдром зазвичай настає після інфарктів міокарда, які завдають незворотної шкоди та послаблюють серцевий м'яз.

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Нинішні методи лікування (крім трансплантації серця) можуть лише уповільнити процес погіршення стану, але повністю відновити пошкоджені тканини неможливо.

Пошук нових ліків проти серцевої недостатності

У своєму дослідженні вчені спробували з'ясувати, чи можуть наявні на ринку медикаменти сприяти відновленню клітин серця. Вони використовували програмне забезпечення для пошуку медикаментів, схвалених Управлінням з нагляду за якістю харчових продуктів і ліків США, які можна було б використовувати для взаємодії з білками Meis1 і Hoxb13. Ці білки перешкоджають поділу та відновленню клітин серцевого м'яза.

У ході дослідження було виявлено дев'ять препаратів, які потенційно взаємодіють із цими білками. В експериментах in vitro виявилося, що два з них – паромоміцин та неоміцин – стимулюють поділ міокарда у щурів.

Обидва препарати широко застосовують: паромоміцин – для лікування паразитних захворювань шлунково-кишкового тракту, а неоміцин застосовується для лікування інфекцій ран, деяких захворювань очей, вагінальних та шкірних захворювань.

Далі дослідники внутрішньовенно ввели обидва препарати свиням, у яких попередньо викликали ішемію серця. Вона призводить до того, що частина серцево-м'язової тканини замінюється сполучною тканиною (рубцями), яка не здатна виконувати функції м'яза, внаслідок чого функціональність серця знижується, як це відбувається у людей після інфаркту міокарда.

Популярні антибіотики відновлюють серце

Терапія проводилася протягом п'яти тижнів, після чого було виміряно кількість рубцевої тканини в серці обох груп свиней, а також його здатність перекачувати кров.

З'ясувалося, що у серцях тварин, які отримували антибіотики, було вдвічі менше рубцевої тканини, порівняно з серцями свиней, які не отримували такого лікування. Крім того, у першої групи серце краще перекачувало кров.

Аналіз показав, що в порівнянні з серцями свиней, які не отримували лікування, рівень біологічного маркера клітинного поділу у тварин, які отримували антибіотики, збільшився приблизно у 25 разів.

Таким чином, автори дослідження дійшли до висновку, що терапія комбінацією паромоміцину і неоміцину може сприяти відновленню клітин серця. Однак вони ставляться до одержаних результатів з обережністю – дані можуть вказувати не на регенерацію клітин, а на ефективний захист серця. Для отримання більш точних даних необхідно провести відеоаналіз поділу клітин.