Пропущенные удары, дополнительные удары или учащенное сердцебиение обычно имеют ту же причину – нарушение обычного ритма сердца преждевременным сокращением.

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Почему сердце пропускает удары

Если преждевременное сердцебиение возникает в предсердиях – верхних камерах, это называется преждевременным сокращением предсердий (PACs). Если оно возникает в желудочках – нижних камерах, это называется преждевременным сокращением желудочков (PVCs). В большинстве случаев ни то, ни другое не считается опасным, хотя существуют исключения.

Причина, по которой преждевременные сокращения предсердий и желудочков иногда могут ощущаться как пропущенные удары, заключается в том, что сердце получает преждевременный сигнал к возбуждению до того, как оно успеет наполниться кровью.

Полное сокращение сердца не вызывает притока крови к телу. Ощущается пауза, и последующее сердцебиение сильнее, чем обычно. Если преждевременные сокращения менее преждевременные и сердце успело наполниться кровью до получения раннего сигнала сокращения, будет ощущаться дополнительное биение, а не пропущенный удар.

Что делать

Преждевременные удары часто встречаются у здоровых людей всех возрастов. Кофеин, алкоголь, стресс и переутомление могут вызвать более частое возникновение преждевременных сокращений. Если симптомы, вызванные преждевременными ударами, беспокоят, их можно устранить с помощью лекарств или хирургических манипуляций (катетерной абляции).