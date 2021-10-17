Лікар Львівської обласної клінічної лікарні та викладачем у Львівському національному університеті імені Данила Галицького пояснив, що спочатку треба асистувати на заборах органів. Про це Дмитро Бешлей розповів в інтерв'ю.

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Кардіохірург розповів, який шлях треба пройти, щоб пересаджувати серця

Важливо зрозуміти, як забрати серце та не пошкодити його. Потім необхідно постояти щонайменше на п'ятьох трансплантаціях, щоб потім якісно й швидко проводити операцію,

– пояснив лікар.

Дмитро Бешлей розповів, що "з часом руки стають впевненішими, однак відповідальність – більшою". Додав, що потрібно щоразу доводити, що ти є добрим кардіохірургом.

"Серце не має зупинитися", – зауважив лікар.

Важливі пояснення лікаря щодо пересадки серця