Врач Львовской областной клинической больницы и преподаватель Львовского национального университета имени Даниила Галицкого объяснил, что сначала надо ассистировать на заборах органов. Об этом Дмитрий Бешлей рассказал в интервью.
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Кардиохирург рассказал, какой путь надо пройти, чтобы пересаживать сердца
Важно понять, как забрать сердце и не повредить его. Затем необходимо постоять минимум на пяти трансплантациях, чтобы потом качественно и быстро проводить операцию,
– пояснил врач.
Дмитрий Бешлей рассказал, что"со временем руки становятся увереннее, однако ответственность – больше". Добавил, что нужно каждый раз доказывать, что ты являешься хорошим кардиохирургом.
"Сердце не должно остановиться", – заметил врач.
Важные объяснения кардиохирурга врача относительно пересадки сердца
- Дмитрий Бешлей рассказал, как церковь относится к трансплантации. Он заверил, что сам является католиком, а католическая церковь позволяет трансплантацию и активно ее поддерживает. Есть даже церковные календари в поддержку трансплантаций.
- Врач также пояснил, что после трансплантации сердца человек может вернуться к привычной жизни, если все проходит идеально. Все зависит от того, в какой стадии сердечной недостаточности реципиент был до операции, в каком состоянии были его другие органы. Первые пять лет после операции человек должен полноценно жить и работать.
- Врач рассказал о разнице трансплантации сердца детям. В частности ребенок должен быть достаточно большой, чтобы получить взрослое сердце или донор должен быть достаточно маленький, чтобы по массе сердце подошло и уместилось в грудную клетку. Он добавил, что ребенку нельзя пересадить 60-летнее сердце, ведь оно имеет свой ресурс. Идеально, когда ребенку трансплантируют молодое сердце.