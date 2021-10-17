Врач Львовской областной клинической больницы и преподаватель Львовского национального университета имени Даниила Галицкого объяснил, что сначала надо ассистировать на заборах органов. Об этом Дмитрий Бешлей рассказал в интервью.

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Кардиохирург рассказал, какой путь надо пройти, чтобы пересаживать сердца

Важно понять, как забрать сердце и не повредить его. Затем необходимо постоять минимум на пяти трансплантациях, чтобы потом качественно и быстро проводить операцию,

– пояснил врач.

Дмитрий Бешлей рассказал, что"со временем руки становятся увереннее, однако ответственность – больше". Добавил, что нужно каждый раз доказывать, что ты являешься хорошим кардиохирургом.

"Сердце не должно остановиться", – заметил врач.

Важные объяснения кардиохирурга врача относительно пересадки сердца