Серцево-судинні захворювання залишаються провідною причиною смертності у світі, тому у пошуках більш ефективних стратегій лікування вчені продовжують активно вивчати особливості цих станів. У новій роботі команда з Каліфорнійського університету вивчала фактори, які сприяють розвитку аритмії, від якої страждає 5% світового населення.

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Нове дослідження серця

Вчені створили новий тип флуоресцентної візуалізації, щоб спостерігати реакцію тканини серця на гормони та нейротрансмітери в режимі реального часу. Для оцінки реакції на стрес у доклінічних експериментах миші зазнавали впливу норадреналізу, який пов'язаний з реакцією "бий або біжи".

На початковому етапі серця самок та самців мишей однаково реагували на вплив гормону, проте відновлення було різним. Деякі ділянки тканини серця самок швидше поверталися до норми в порівнянні з самцями, що призводило до відмінностей в активності серця.

Яке це має значення

Поки що не зрозуміло, чому так відбувається. Можливо, це захисна реакція. Тим часом результати дуже важливі для клінічної практики.

Ми знаємо про існування відмінностей у схильності до певних типів аритмій. Наші результати виявили новий фактор, який може сприяти різній схильності до хвороби у чоловіків та жінок,

– прокоментувала авторка роботи Джессіка Колдуелл.

Отримані висновки та подальші дослідження будуть спрямовані на докладне вивчення механізмів гендерних відмінностей, щоб оптимізувати стратегії профілактики та лікування серцево-судинних захворювань окремо для чоловіків і жінок.