Вчені з Університету Варвік (Великобританія) застосували проти супербактерій мікстуру з "Лікарської книги БАЛЬД" – давньоанглійського медичного кодексу.

Зілля з цибулі, часнику, білого вина і коров'ячої жовчі описано в збірнику як засіб від ячменю. Згідно з рецептом, інгредієнти потрібно змішати в рівних частках і залишити на дев'ять ночей, йдеться на сайті університету.

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Вчені стверджують, що середньовічні ліки допомогло зруйнувати захисну біоплівку кількох патогенів, стійких до більшості антибіотиків.

Проти яких бактерій ефективне зілля

Acinetobacter baumanii – бактерія, часто вражає рани солдатів в гарячих точках;

Stenotrophomonas maltophilia, що викликає респіраторні захворювання;

Staphylococcus aureus – патоген, що вражає дихальні шляхи, шкіру і травний тракт;

Staphylococcus epidermidis;

Streptococcus pyogenes.

Ефективність засобу спробували пояснити тим, що при механічному руйнуванні клітин часнику утворюється аліцин – органічна сполука, що має бактерицидну і фунгіцидну дію. Однак один часник не здатний прорвати біоплівку супербактерій, ефективними виявилися всі компоненти разом.

Ученим ще потрібно з'ясувати, як саме працює природний антибіотик, і як його можна застосувати в боротьбі з резистентними бактеріями.