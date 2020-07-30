Средневековое зелье смогло убить супербактерии
Ученые из Университета Варвик (Великобритания) применили против супербактерий микстуру из "Врачебной книги БАЛЬД" – древнеанглийского медицинского кодекса.
Снадобье из лука, чеснока, белого вина и коровьей желчи описано в сборнике как средство от ячменя. Согласно рецепту, ингредиенты нужно смешать в равных долях и оставить на девять ночей, говорится на сайте университета.
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Ученые утверждают, что средневековое лекарство помогло разрушить защитную биопленку нескольких патогенов, устойчивых к большинству антибиотиков.
Против каких бактерий эффективно зелье
- Acinetobacter baumanii – бактерия, часто поражает раны солдат в горячих точках;
- Stenotrophomonas maltophilia, вызывающая респираторные заболевания;
- Staphylococcus aureus – патоген, поражающий дыхательные пути, кожу и пищеварительный тракт;
- Staphylococcus epidermidis;
- Streptococcus pyogenes.
Эффективность средства попытались объяснить тем, что при механическом разрушении клеток чеснока образуется аллицин – органическое соединение, имеет бактерицидное и фунгицидное действие. Однако один чеснок не способен прорвать биопленку супербактерий, эффективными оказались все компоненты вместе.
Ученым еще предстоит выяснить, как именно работает природный антибиотик, и как его можно применить в борьбе с резистентными бактериями.