Ученые из Университета Варвик (Великобритания) применили против супербактерий микстуру из "Врачебной книги БАЛЬД" – древнеанглийского медицинского кодекса.

Снадобье из лука, чеснока, белого вина и коровьей желчи описано в сборнике как средство от ячменя. Согласно рецепту, ингредиенты нужно смешать в равных долях и оставить на девять ночей, говорится на сайте университета.

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Ученые утверждают, что средневековое лекарство помогло разрушить защитную биопленку нескольких патогенов, устойчивых к большинству антибиотиков.

Против каких бактерий эффективно зелье

Acinetobacter baumanii – бактерия, часто поражает раны солдат в горячих точках;

Stenotrophomonas maltophilia, вызывающая респираторные заболевания;

Staphylococcus aureus – патоген, поражающий дыхательные пути, кожу и пищеварительный тракт;

Staphylococcus epidermidis;

Streptococcus pyogenes.

Эффективность средства попытались объяснить тем, что при механическом разрушении клеток чеснока образуется аллицин – органическое соединение, имеет бактерицидное и фунгицидное действие. Однако один чеснок не способен прорвать биопленку супербактерий, эффективными оказались все компоненты вместе.

Ученым еще предстоит выяснить, как именно работает природный антибиотик, и как его можно применить в борьбе с резистентными бактериями.