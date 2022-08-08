У її створенні брали участь проєкт "Психічне здоров’я для України" / Mental Health for Ukraine (MH4U) у партнерстві з консалтинговою агенцією One Health.

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Проблема сексуального насилля під час війни

З початку повномасштабної війни ми отримали вражаючі дані про масові злочини російських окупантів на території України. Станом на липень ООН зафіксували 124 випадки сексуального насильства від початку вторгнення росії, а українські правоохоронці відкрили понад 20 кримінальних проваджень щодо сексуального насильства, вчиненого російськими військовими. Але ці цифри – лише верхівка айсберга.

Пережити сексуальне насильство під час війни – це надзвичайно травмуючий досвід. Не кожна людина, яка пройшла крізь нього, готова про це свідчити, говорити чи звернутися за допомогою. Світова практика показує, що у таких випадках люди можуть звернутися за допомогою через місяці чи роки. Ми хочемо вплинути на це в Україні, надавши людям всю необхідну інформацію про те, як та де можна отримати всебічну допомогу,

– зазначив Гайко Кьоніґштайн, лідер проєкту MH4U.

Новий проєкт для підтримки людей, які пережили сексуальне насилля

Потрапити на сайт "Далі Є” можна за цим посиланням. На сторінці покроково описано те, яким чином можна самостійно допомогти собі у такій ситуації, а також контакти надійних організацій, куди можна звернутися за медичною, психологічною та юридичною допомогою в Україні та Польщі.

Крім даних про те, де можна отримати допомогу, проєкт MH4U також ділиться й іншою корисною інформацією у цій складній темі: що робити, якщо ви стали свідком насильства, як спілкуватися з близькою людиною, яка пройшла крізь такий досвід. У кінці сторінки можна знайти розділ з корисними матеріалами для фахівців у сфері психології, юриспруденції та журналістики: як працювати з такими клієнтами, як етично проводити інтерв’ю та писати про це.

На сьогодні ми не знаємо скільки насправді наших людей пережили сексуальне насильство, скоєне російськими військовими. Але є чітке відчуття, що таких випадків багато. Саме тому наше головне завдання – поширити інформацію про те, де можна отримати допомогу і до кого можна звернутися. Щоби люди, які пережили такий досвід, знали, що вони не самі,

– заявила Наталя Ольберт-Сінько, керівна партнерка агенції One Health.

Також, за її словами, необхідно піднімати цю тему на інформаційному фронті, щоби не лише пам’ятати про звірства росіян, а й знати, що робити, якщо твоїй близькій людині може знадобитися схожа допомога. Адже це, на жаль, може статися з будь-ким. Із запуском інформаційної платформи стартує активна комунікація на цю тему: планується залучати різні медійні канали, лідерів думок та експертів, аби донести наш головний меседж – далі точно є.

Окрема частина сайту присвячена цінності свідчень людей, які пережили сексуальне насильство під час війни. Вже зараз відповідні інстанції проводять збір свідчень, щоб злочинці отримали своє покарання. І саме свідчення людей, які крізь це пройшли, чи стали свідками такого злочину, мають найбільше значення.

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