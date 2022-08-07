Підготовлений – значить захищений: без паніки

Передусім у Міністерстві охорони здоров'я наголосили, що ядерно-стратегічні об'єкти будуються таким чином, щоб витримувати значні фізичні пошкодження. Окрім того, на рівні кожного регіону є постійний моніторинг радіаційного фону. Станом на 6 серпня жодних відхилень від природного фону не зафіксовано. Водночас окупанти регулярно обстрілюють Запорізьку АЕС.

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Тож, українцям не завадить знати, що робити у разі, якщо у вашій місцевості трапилась радіаційна аварія.

Основне – потрібно залишатись в приміщенні або терміново у нього зайти, якщо ви знаходитесь на вулиці. Це найбезпечніша дія, яку обов'язково варто виконати,

– повідомили у МОЗ.

Перебувайте в укритті

Це може бути підвал або середина будівлі. Радіоактивний матеріал осідає на зовнішній стороні будівель, тому найкраще триматися якомога далі від стін і даху будівлі.

Варто також тримати поруч домашніх тварин, не дозволяйте їм гуляти на вулиці. Якщо можливо, залишайтеся в кімнаті без вікон і зовнішніх дверей, зачиняйте вікна та двері, ущільніть отвори підручними засобами та вимикайте системи вентиляції у вашому будинку.

Залишайтесь в укритті, допоки офіційна влада не надала інших вказівок.

Слідкуйте за офіційними джерелами інформації

Користуйтесь повідомленнями від ДСНС, поліції, місцевої влади. Увімкніть телебачення, радіо, слідкуйте за офіційними каналами місцевої влади. Якщо місцева влада та надзвичайники дають вказівки – виконуйте їх.

Знезаразьте себе

Зніміть верхній шар одягу. Так ви позбудетеся до 90% радіоактивного матеріалу. Робіть це обережно, аби не розтрусити радіоактивний пил. Помістіть одяг у пластиковий пакет або герметичний контейнер, тримайте його далі від людей і домашніх тварин.

Помийтесь, якщо є така можливість

Прийміть душ з милом, голову помийте шампунем, якщо є така можливість. Якщо ні – вимийте з милом під проточною водою руки, обличчя та відкриті частини тіла. Якщо доступу до води немає, скористайтеся вологими серветками, вологою тканиною. Зверніть особливу увагу на руки й обличчя, протріть повіки, вії, вуха.

Примітка. Не використовуйте кондиціонери для волосся, оскільки вони можуть закріпити радіоактивний матеріал на вашому волоссі. Не тріть і не подряпайте шкіру, аби радіоактивний матеріал не потрапив у відкриті рани.

Одягніть чистий одяг

Допоможіть вашим рідним і близьким зробити всі вище перераховані пункти. За можливості робіть це в рукавичках, масці чи респіраторі.



Алгоритм дій у випадку радіаційної аварії / Інфографіка МОЗ

Безпека води та харчових продуктів

Про безпеку водопровідної води повідомлять рятувальники. Доти лише вода в пляшках залишатиметься не забрудненою. Пакування захищає рідину всередині від радіоактивних речовин.

Важливо! Кип'ятіння водопровідної води не позбавляє від радіоактивних речовин. Тож майте запас води у пляшках чи інших герметичних контейнерах. Напої у холодильнику теж безпечні для вживання.

Навіть якщо водопровідна вода забруднена, ви все одно можете використовувати її для знезараження. Будь-який радіоактивний матеріал, який потрапляє в поверхневі або підземні води, буде розбавлятися водою до дуже низького рівня і буде безпечним для миття шкіри, волосся та одягу.

За аналогією із водою, харчові продукти є безпечними, якщо зберігались у герметичних контейнерах (консерви, банки, пляшки, коробки тощо). Також безпечною є їжа з холодильника та морозильної камери.

Перед відкриттям протріть харчові контейнери вологою тканиною або чистим рушником. Теж саме зробіть із кухонним приладдям перед використанням. Використану тканину чи рушник покладіть у поліетиленовий пакет або герметичний контейнер і залиште у недоступному місці.



Що пити та їсти у випадку радіаційної аварії / Інфографіка МОЗ

Що треба знати про йодид калію Йодид калію – це сіль, схожа на кухонну. У аптеках найчастіше продається у формі таблеток. Якщо його приймати вчасно й у визначеному дозуванні, йодид калію блокує поглинання радіоактивного йоду щитоподібною залозою. Це знижує ризик розвитку раку щитоподібної залози та інших її захворювань.

Коли є сенс приймати йодид калію

Він не захищає людей від радіації, а захищає тільки щитоподібну залозу від впливу радіоактивного йоду. Тобто захистити себе можливо лише за умови дотримання трьох основних правил:

перебувати в укритті,

слідкувати за офіційною інформацію,

виконувати вказівки органів влади.

Йодид калію слід приймати лише, якщо ви отримали таку вказівку від органів влади чи ДСНС. Приймати йодид калій для "профілактики" без потреби – недопустимо. Це може зашкодити вашому здоров'ю.

Також важливо, що йодна профілактика здійснюється одноразово. Тобто вживання йоду зараз не має жодного сенсу.

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