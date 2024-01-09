Секс покращує сон

Результати показують, що 75% респондентів опитування повідомили, що вони краще спали після сексу і більшість повідомили, що відчували помірне поліпшення сну в такі ночі. 64% респондентів також вважають, що снодійні мають подібний або гірший вплив на їхній сон у порівнянні з сексом.

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Існує мало наукових даних про вплив сексу та оргазму на якість сну. Хоча ці дані є досить попередніми, було цікаво, як часто секс використовувався для допомоги зі сном,

– розповів провідний автор дослідження доктор Дуглас Кірш.

Як відбувалося дослідження

У дослідженні взяли участь 53 дорослих, які завершили онлайн-опитування з восьми питань. 89% респондентів були у віці від 25 до 49 років, а 53% були жінками.

За словами Кірша фільми та книги зазвичай припускають, що люди швидше засинають після сексу. Однак мало досліджень досліджували цю асоціацію, і потрібно відповісти на додаткові питання.

В наступних дослідженнях вчені спробують дізнатися, чи вплив сексу на сон є в першу чергу фізіологічним процесом, пов'язаним з оргазмом. Якщо ні, то чи можна отримати подібні результати після іншого виду зв'язку між партнерами без сексу.