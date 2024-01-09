Секс улучшает сон

Результаты показывают, что 75% респондентов опроса сообщили, что они лучше спали после секса и большинство сообщили, что испытывали умеренное улучшение сна в такие ночи. 64% респондентов также считают, что снотворные оказывают подобное или худшее влияние на их сон по сравнению с сексом.

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Существует мало научных данных о влиянии секса и оргазма на качество сна. Хотя эти данные достаточно предварительны, было интересно, как часто секс использовался для помощи со сном,

– рассказал ведущий автор исследования доктор Дуглас Кирш.

Как происходило исследование

В исследовании приняли участие 53 взрослых, которые завершили онлайн-опрос по восьми вопросам. 89% респондентов было в возрасте от 25 до 49 лет, а 53% были женщинами.

По словам Кирша, фильмы и книги обычно предполагают, что люди быстрее засыпают после секса. Однако мало работ исследовали эту ассоциацию и нужно ответить на дополнительные вопросы.

В последующих исследованиях ученые попытаются узнать, является ли влияние секса на сон в первую очередь физиологическим процессом, связанным с оргазмом. Если нет, можно ли получить подобные результаты после другого вида связи между партнерами без секса.