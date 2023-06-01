Секс після інсульту

Сексом може бути незручно займатися через параліч, і багато звичних поз будуть недоступні. Зате можна спробувати нові. Деякі люди навіть із паралічем нижче пояса можуть відчувати оргазм та задоволення.

Також на тему Сенсорне фокусування – важливий крок до хорошого сексу: покрокова інструкція

Дослідження показали, що у 80% чоловіків, які мали еректильну дисфункцію після інсульту, відновилися через кілька місяців. Зниження сексуального бажання часто відбувається через психологічні фактори, а не фізіологічні. Тут, як і багатьох інших ситуаціях, допоможе психолог.

Секс після інфаркту

Люди побоюються сексу і після інфаркту. Вони бояться нового нападу та бояться померти прямо під час сексу, як показують у фільмах. Насправді секс не так сильно напружує серце. Для молодих людей частота серцевих скорочень підвищується настільки, ніби вони пройшли два сходові прольоти. Літнім людям із серцевими захворюваннями і це може бути важкувато. Найсильніше серце б'ється під час оргазму, але буквально 10 – 15 секунд, а потім повертається до звичного ритму.

За статистикою, менше ніж 1% всіх серцевих нападів відбувається під час сексу. У цей один відсоток потрапили літні чоловіки, які займалися сексом з молодшою ​​партнеркою після ситної трапези та дози спиртного.

Набагато більше ви ризикуєте сидячи в кріслі-гойдалці, ніж займаючись сексом, тому що мала рухливість небезпечна для серця. Проте, якщо після інфаркту ви не повністю відновилися і у вас нестабільний серцевий ритм, краще проконсультуватися з лікарем щодо лікування та відновити сексуальну активність, коли здоров'я прийде в норму.

Якщо ви ходите у звичному темпі і ганяєте на велотренажері без задишки та стрибків тиску, значить, і секс вам по плечу. Найкращий спосіб профілактики нападу – збільшити витривалість серця регулярними вправами.