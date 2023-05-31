Фокусуйтесь на відчуттях

У 1970 році секс-терапевти Вільям Мастерс та Вірджинія Джонсон розробили техніку сенсорного фокусування. Це низка вправ, які допомагають зміцнити зв'язок між партнерами, знизити занепокоєння під час статевого акту.

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Згідно з одним дослідженням, в якому взяли участь 365 пар, техніка сенсорного фокусування також допомагає при сексуальній дисфункції у чоловіків і жінок, наприклад, при передчасній еякуляції або при зниженні сексуального бажання.

Техніка складається із чотирьох етапів.

Партнери по черзі торкаються один одного в будь-яких місцях, окрім ерогенних зон та геніталій. Займатися сексом під час чи після цього етапу не можна. Зате можна погладжувати партнера долонею чи кінчиками пальців, лоскотати, змінювати силу дотиків. Завдання не в тому, щоб збудити одне одного, а в тому, щоб дослухатися своїх почуттів і спостерігати за реакцією партнера. Через 15 – 20 хвилин партнери змінюються ролями. На цьому етапі можна торкатися геніталій, але секс також заборонений. Партнери можуть спрямовувати руки один одного, головне – не намагатися перехопити контроль, а давайте зворотний зв'язок. Через 20 – 30 хвилин можна змінити ролі. Партнери торкаються один одного не по черзі, а одночасно. Починати варто з першого етапу, коли дотики до геніталій заборонені, і поступово переходити до другого. Така взаємодія більше схожа на секс, але займатися ним все ще не можна. На останньому етапі можна перейти до сексу, але краще це робити поступово. Наприклад, тертися своїми статевими органами до геніталій партнера, а потім перейти до сексу із проникненням. Важливо не дійти оргазму, а продовжувати прислухатися до відчуттів. Не варто відразу переходити до інтенсивних рухів, краще якийсь час не рухатися, щоби відчути тіла одне одного.

Немає чітких рекомендацій, як довго треба виконувати ці вправи – все залежить від партнерів. Дехто може пройти всі чотири етапи за раз, інші розтягнути на тижні. Головне — щоб обидва партнери почувалися комфортно та ділилися один з одним враженнями.