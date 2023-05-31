Фокусируйтесь на ощущениях

В 1970 году секс-терапевты Уильям Мастерс и Вирджиния Джонсон разработали технику сенсорной фокусировки. Это ряд упражнений, помогающих укрепить связь между партнерами, снизить беспокойство во время полового акта.

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Согласно одному исследованием, в котором приняли участие 365 пар, техника сенсорной фокусировки также помогает при сексуальной дисфункции у мужчин и женщин, например, при преждевременной эякуляции или снижении сексуального желания.

Техника состоит из четырех этапов

Партнеры по очереди затрагивают друг друга в любых местах, кроме эрогенных зон и гениталий. Заниматься сексом во время или после этого этапа нельзя. Зато можно поглаживать партнера ладонью или кончиками пальцев, щекотать, изменять силу прикосновений. Задача не в том, чтобы разбудить друг друга, а в том, чтобы прислушиваться к своим чувствам и наблюдать за реакцией партнера. Через 15 – 20 минут партнеры сменяются ролями. На этом этапе можно прикасаться к гениталиям, но секс также запрещен. Партнеры могут направлять руки друг друга, главное – не пытаться перехватить контроль, а давайте обратную связь. Через 20 – 30 минут можно изменить роли. Партнеры затрагивают друг друга не поочередно, а одновременно. Начинать следует с первого этапа, когда прикосновения к гениталиям запрещены и постепенно переходить ко второму. Такое взаимодействие больше похоже на секс, но заниматься им все еще нельзя. На последнем этапе можно перейти к сексу, но лучше делать постепенно. К примеру, тереться своими половыми органами к гениталиям партнера, а затем перейти к сексу с проникновением. Важно не дойти до оргазма, а продолжать прислушиваться к ощущениям. Не стоит сразу переходить к интенсивным движениям, лучше какое-то время не двигаться, чтобы почувствовать тела друг друга.

Нет четких рекомендаций, как долго нужно выполнять эти упражнения – все зависит от партнеров. Некоторые могут пройти все четыре этапа за раз, остальные растянуть на неделе. Главное, чтобы оба партнера чувствовали себя комфортно и делились друг с другом впечатлениями.