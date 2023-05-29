Мультиоргазм у женщин

Под мультиоргазмом понимают способность испытывать более одного оргазма во время секса с партнером или мастурбации. Благодаря возбуждению и постоянной стимуляции по одному оргазму может быть второй и третий.

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Для того чтобы лучше разобраться в этом вопросе, ученые провели исследование. В нем приняли участие 805 медсестер. Женщин избрали по их знанию человеческой анатомии. Добровольцы прошли опрос из 122 пунктов. Результаты показали, что 42,7% участниц испытывали множественные оргазмы.

Но выборка эксперимента была небольшой. Также ученые отмечают, что между женщинами, которые испытали один оргазм и несколько, были существенные отличия, поэтому их сложно объединить по группам. Требуются дальнейшие исследования.

Мультиоргазм у мужчин

Сейчас вопрос о том, способны ли мужчины испытывать множественные оргазмы, остается спорным. Причина в самом процессе. Принято считать, что мужской оргазм связан с эякуляцией – семяизвержением. И для того чтобы повторить процесс, нужен период релаксации. Именно из-за этой передышки существования мужской мультиоргазмичности ставят под сомнение.

Но согласно исследованиям, около 10% мужчин в возрасте 20 лет и менее 7% мужчин старше 30 лет, по их словам, испытывают множественный оргазм.

Как получить мультиоргазм

Не существует четкой инструкции, как открыть мультиоргазм. Но изучение и понимание своего тела, знание эрогенных зон становится ключом к получению этого.

Также важны открытые и доверительные отношения с партнером. Это помогает расслабиться и полностью погрузиться в процесс и без стыда рассказать, какие прикосновения сильнее возбуждают и какие позы помогают достичь результата.