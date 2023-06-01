Секс после инсульта

Сексом может быть неудобно заниматься из-за паралича, и многие привычные позы будут недоступны. Зато можно пробовать новые. Некоторые даже с параличом ниже пояса могут испытывать оргазм и удовольствие.

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Исследование показали, что у 80% мужчин, которые имели эректильную дисфункцию после инсульта, возобновились через несколько месяцев. Снижение сексуального желания часто происходит из-за психологических факторов, а не физиологических. Здесь, как и во многих других ситуациях, поможет психолог.

Секс после инфаркта

Люди опасаются секса и после инфаркта. Они боятся нового нападения и боятся умереть прямо во время секса, как показывают в фильмах. По сути секс не так сильно напрягает сердце. Для молодых людей частота сердечных сокращений повышается настолько, что они прошли два лестничных пролета. Пожилым людям с сердечными заболеваниями и это может быть тяжеловато. Самое сильное сердце бьется во время оргазма, но буквально 10-15 секунд, а затем возвращается к привычному ритму.

По статистике, менее 1% всех сердечных приступов происходит во время секса. В этот один процент попали пожилые мужчины, занимавшиеся сексом с младшей партнершей после сытной трапезы и дозы спиртного.

Гораздо больше вы рискуете сидя в кресле-качалке, чем занимаясь сексом, потому что малая подвижность опасна для сердца. Однако, если после инфаркта вы не полностью восстановились и у вас нестабильный сердечный ритм, лучше проконсультироваться с врачом по поводу лечения и восстановить сексуальную активность, когда здоровье придет в норму.

Если вы ходите в привычном темпе и гоняете на велотренажере без одышки и скачков давления, значит, и секс вам по плечу. Лучший способ профилактики приступа – увеличить выносливость сердца регулярными упражнениями.