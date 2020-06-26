Під час масштабного дослідження у Китаї виявилось, що препарати для зниження холестерину (сатини) допомагають знизити смертність серед пацієнтів з коронавірусом.

Пацієнти, які приймали сатини, мали менше шансів на смерть і їм рідше знадоблялося підключення до апартів ШВЛ. Про це йдеться у дослідженні, опублікованому у журналі Cell Metabolism, повідомляє CNN.

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Госпіталізовані пацієнти, які приймали статини, мали рівень смертності 5,5%. Натомість серед хворих, які не приймали препарати для зниження холестерину, рівень смертності становив 6,8%.

Науковці зазначають, що результати цього дослідження є хорошою новиною для тих пацієнтів, які переживають за те, що прийом таких препаратів може негативно вплинути на перебіг коронавірусної інфекції.

Ці результати демонструють безпеку та потенційні переваги терапії статинами госпіталізованих пацієнтів із COVID-19 та забезпечують обґрунтування перспективних досліджень, які можуть визначити, чи надають сатини захист від смертності, пов'язаної з COVID-19,

– заявив керівник навчальної групи, Хунліан Лі з уханського університету.

Окрім того, під час великого дослідження, яке охопило 14 000 пацієнтів з провінції Хубей, було виявлено, що препарати для зниження артеріального тиску разом з прийомом сатинів не збільшують рівень смертності серед інфікованих, але і не покращують перебіг хвороби. Тобто взагалі жодним чином не впливають на стан пацієнтів.