Во время масштабного исследования в Китае оказалось, что препараты для снижения холестерина (статины) помогают снизить смертность среди пациентов с коронавирусом.

Пациенты, принимавшие статины, имели меньше шансов на смерть и им реже біло нужно подключение к аппарату ИВЛ. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале Cell Metabolism, сообщает CNN.

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Госпитализированные пациенты, которые принимали статины, имели уровень смертности 5,5%. Зато среди больных, не принимавших препараты для снижения холестерина, уровень смертности составлял 6,8%.

Ученые отмечают, что результаты этого исследования является хорошей новостью для тех пациентов, которые переживают за то, что прием препаратов может негативно повлиять на ход коронавирусной инфекции.

Эти результаты демонстрируют безопасность и потенциальные преимущества терапии статинами госпитализированных пациентов с COVID-19 и обеспечивают обоснование перспективных исследований, которые могут определить, предоставляют ли статины защиту от смертности, связанной с COVID-19

– заявил руководитель учебной группы, Хунлиан Ли из Уханского университета.

Кроме того, во время большого исследования, которое охватило 14 тысяч пациентов из провинции Хубэй, было обнаружено, что препараты для снижения артериального давления вместе с приемом статинов не увеличивают уровень смертности среди инфицированных, но и не улучшают течение болезни. То есть вообще никак не влияют на состояние пациентов.