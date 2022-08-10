Тепер ці дані можуть бути використані для створення діагностичних пристроїв, які зможуть забезпечити раннє виявлення пухлин у пацієнтів, аналізуючи склад повітря, яке вони видихають.

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Можливості нюху тварин

Зазвичай, коли йдеться про використання нюху тварин людьми, ми насамперед згадуємо собак, які допомагають знаходити наркотики, вибухівку і навіть ознаки захворювання на COVID-19.

Однак існують ще талановитіші "нюхачі" у світі тварин, і це комахи. Їхні можливості особливо важливі для діагностуванні ракових пухлин, бо чим раніше виявлять рак, тим кращі шанси пацієнта на одужання. Ракові клітини працюють інакше, ніж здорові, і в процесі росту виробляють багато особливих хімічних сполук. Якщо ці сполуки потраплять у легені або дихальні шляхи пацієнта, вони будуть у повітрі, яке видихає пацієнт.

Сарана може розрізняти різні типи раку за запахом

Вчені з університету Мічігану (США) знайшли спосіб створення такого аналізатора на основі вже існуючої моделі, яку розробила еволюція. По суті, їхнє завдання – "взламати" мозок комахи, щоб зрозуміти, як він аналізує та розрізняє запахи, а вже після цього створити штучний прилад або тест.

Для цього дослідження вчені взяли американську сарану (Schistocerca americana), комаху з тонким нюхом, але при цьому досить велику і міцну, щоб можна було безпечно прикріплювати електроди до її мозку. Після цього дослідники зафіксували реакцію комах на зразки газу, що виробляється здоровими та раковими клітинами ротової порожнини, а потім використовували ці сигнали для створення хімічних профілів різних клітин.

Виявилося, що в залежності від стадії розвитку раку та походження пухлинних клітин їхні запахи різні, і сарана змогла відрізнити три види один від одного. Хоча результати отримані тільки для раку ротової порожнини, дослідники вважають, що їхня система буде працювати з будь-яким раком, який призводить до появи в диханні унікальних хімічних сполук.